MOTOR SHOW SU SPIAGGIA A SILVI VICINO AREA PROTETTA, WWF CONTESTA COMUNE

Pubblicazione: 20 novembre 2018 alle ore 17:21

TERAMO - Il Wwf contesta la scelta dell'amministrazione comunale di Silvi (Teramo) di autorizzare per il 24 e il 25 novembre la manifestazione "Silvi Motor Show" sulla spiaggia in un'area vicina all'area protetta.

Una scelta a fronte dea quale l'associazione ambientalista ha scritto al Comune, e per conoscenza all'Area Marina Protetta Torre di Cerrano, alla Regione Abruzzo, alla Capitaneria di Porto di Pescara, all'Ufficio Locale Marittimo di Silvi e alla direzione per la Protezione della Natura e del Mare del Ministero dell'Ambiente in merito all'ordinanza, sottolineando "l'impatto che la stessa avrà e l'effetto 'simulazione' che potrà determinare".

"A giudizio del Wwf svolgere un'attività del genere in un luogo che, opportunamente, è di regola vietato al transito di mezzi moto e auto, rappresenta un evidente controsenso - scrive l'associazione in una nota - Al di là, comunque, delle motivazioni che hanno spinto l'amministrazione ad autorizzare l'evento, abbiamo chiesto se è stata effettuata la valutazione di incidenza ambientale necessaria su tutti gli interventi che ricadono all'interno delle aree della Rete Natura 2000, ma anche per quelli esterni che però possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito".