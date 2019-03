MOTOCICLISMO: AQUILANO LORENZO GIULIANI SU PODIO NAZIONALE UNDER 23

L'AQUILA - Lorenzo Giuliani (classe 2003), pilota del Motoshop99 Racing Team, che corre con i colori del motoclub Motociclisti Aquilani, conquista il podio della prima prova del Campionato Italiano Under23/Senior Maxxis di Enduro.

La prima prova del prestigioso campionato, svoltasi il 17 marzo a Cala Gonone (Nuoro), in terra sarda, ha visto Lorenzo classificarsi al secondo posto nella categoria 50 Cadetti, preceduto solo dal veneto Daniele Del Bono.

Una trasferta decisamente impegnativa ma un risultato molto positivo sia per Giuliani, che era reduce da un infortunio alla clavicola che lo ha tenuto lontano dalla preparazione precampionato, sia per l’intero team capitanato da Silvano Giuliani e portato avanti anche da Matteo Giuliani, Stefano Alma, Giovanni e Jacopo Carducci.

Lorenzo, che cavalca una Honda 50 a 2 tempi, proprio per recuperare l’infortunio, si è allenato ancora più duramente sia in moto che in palestra, per affinare la preparazione atletica necessaria al controllo del mezzo sui percorsi decisamente impervi che caratterizzano le gare di enduro nazionali.

Ancora più soddisfazione dunque per la strepitosa performance del pilota aquilano, per il Motoclub Motociclisti Aquilani che lo ha accolto “in casa”, ma soprattutto per l’orgoglio “paterno” di Silvano e per il Team Motoshop99 Racing che inizia alla grande un campionato Italiano suddiviso in 5 tappe dislocate lungo tutta la penisola.

Prossimo appuntamento a Viverone (Biella) il prossimo 7 aprile, con i colori aquilani degnamente rappresentati, e le aspettative ormai salite a livello di velleità da non confessare solo per scaramanzia.