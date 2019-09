MOSCUFO: CONTO ALLA ROVESCIA PER ''MUSICA E POESIA'', L'ARTE TORNA ALL'AUDITORIUM ''IL FRANTOIO DELLE IDEE''

Pubblicazione: 16 settembre 2019 alle ore 15:28

MOSCUFO – Conto alla rovescia a Moscufo (Pescara), per l’evento “Musica e poesia”, ennesimo, importante momento dedicato all’arte.

Sabato 21 settembre, dalle ore 18.30, presso il giovane polo culturale locale, l’Auditorium “Frantoio delle idee, ci sarà spazio per un vero omaggio alla bellezza del vero ed autentico mondo delle emozioni.

L’evento è realizzato dall’Associazione Cultour Moscufo con la preziosa collaborazione del Moscufo Gospel Choir e gode del patrocinio dello stesso Comune di Moscufo.

A moderare il tutto, la giornalista Alessandra Renzetti.

Per la prima volta, dunque, la poesia e la musica saranno protagoniste di una serata dedicata all'opera di poeti locali quali Tiziana Ferri, Renata Ferri, Valentino Ceneri, Donato Di Marzio, Vincenzo Pannese, desiderosi di condividere le proprie creazioni sia in italiano che in vernacolo con i partecipanti; inoltre, i musicisti, come il professor Alessandro Cavallucci alla chitarra e Manuela Fragassi all’arpa, accompagneranno i versi con brani famosi della tradizione popolare.

Ad annunciare l’evento, la “voce” di Ennio Flaiano, indimenticabile sceneggiatore, scrittore, giornalista, umorista, critico cinematografico e drammaturgo pescarese, con una delle sue “massime”: “Io credo soltanto nella parola. La parola ferisce, la parola convince, la parola placa. Questo, per me, è il senso dello scrivere”:

“A Moscufo – afferma entusiasta il presidente dell’associazione Cultour, Domenico Ferri – lavoriamo da circa un anno con lo scopo di valorizzare e di rendersi promotrice attiva della diffusione di tutte le bellezze naturali, artistiche e monumentali del nostro territorio e dell’intero Abruzzo, affinché vengano conosciute ed apprezzate”.

“Inoltre - prosegue Ferri - l’associazione ha anche il fine di sviluppare la cultura attraverso una o più attività di aggregazione tra tutti coloro che producono e promuovono conoscenza in ogni forma e canale di diffusione”.

Poi, Ferri spiega il ruolo di chi leggerà le poesie, una vera e propria ‘mission’ all’interno dell’evento: “Si tratta di artisti che hanno un dono innato ed attraverso la forza delle parole riescono a descrivere luoghi, cose e persone che appartengono al nostro territorio sia nel passato che nel presente. Le parole, con il loro dolce suono, saranno accompagnate dal ritmo della musica, in modo che le stesse possano prender forma e vita, ed arrivare nel più profondo del nostro animo”.

Stesso entusiasmo per Alessandro Cavallucci, che ha già emozionato il pubblico di Moscufo in occasione di un altro evento promosso dall’associazione Cultour.

“Sono veramente contento di suonare a Moscufo e per la seconda volta poterlo fare in una location splendida, un luogo dove si respira cultura – le sue parole – Ho potuto notare tra gli abitanti di Moscufo un vivo interesse e la sana voglia di incontrarsi, per poter valorizzare, tutelare, proteggere, conoscere e far conoscere meglio i tesori paesaggistici e culturali del proprio paese . Ringrazio di cuore Domenico Ferri e la giornalista Alessandra Renzetti per avermi invitato”.