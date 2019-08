MORTO FRANCESCO DURANTE, TRADUTTORE DI JHON FANTE E ANIMA DEL PREMIO ABRUZZESE

Pubblicazione: 04 agosto 2019 alle ore 18:08

TORRICELLA PELIGNA - Una grave perdita per la cultura italiana, e anche per l'Abruzzo.

Si è spento a Capri, per un malore improvviso, lo scrittore e giornalista Francesco Durante. Aveva 66 anni.

Punto di riferimento del John Fante festival di Torricella Peligna, in provincia di Chieti, dedicato al grande scrittore americano abruzzese d'origine. Del resto Durante era apprezzato traduttore dall'inglese, soprattutto proporio delle opere di John Fante e dei primi romanzi di Bret Easton Ellis, ha curato per Mondadori due volumi della collana 'I Meridiani': 'Romanzi e racconti' di John Fante (2003) e 'Opere' di Domenico Rea (2005).

Era nato ad Anacapri il 25 settembre 1952, ma ha vissuto infanzia e adolescenza in Friuli laureandosi in letteratura italiana all'Università di Padova. Ha iniziato la carriera nel 1974 al Messaggero Veneto e insegnato in diverse università.

Forte il legame con Torricella Peligna: Durante era il presidente della giuria del premio letterario John Fante Opera Prima, annesso al Festival "Il dio di mio padre". Ogni anno era coinvolto nella realizzazione dell'evento dedicato alla letteratura che si svolge ad agosto nel comune in provincia di Chieti e anche stavolta non sarebbe mancato.

Ed è proprio dal comitato origanizzatore del Jhon Fante festival che arriva un commosso ricordo.

Ci uniamo al dolore della famiglia del caro amico Francesco Durante - si legge in una nota - per la sua prematura scomparsa. Il John Fante Festival ha avuto l’onore e la fortuna di avere, sin dalla sua prima edizione, la presenza, continua e appassionata, di quello che è stato uno dei più grandi intellettuali italiani degli ultimi anni. Traduttore raffinato dell’opera di John Fante, esperto e divulgatore instancabile della letteratura italoamericana, è stato il presidente del nostro Premio John Fante Opera Prima, che insieme avevamo pensato di dedicare agli scrittori esordienti come Arturo Bandini.

"Alla sua straordinaria cultura e al suo generoso coinvolgimento, che hanno accompagnato la nostra manifestazione in questi quattordici anni, andava il nostro Premio John Fante alla Carriera conferito l’anno scorso a Torricella Peligna. Francesco Durante è stato un punto di riferimento importante per il John Fante Festival. Lo ricorderemo come un intellettuale di grande spessore che aveva la capacità di non far pesare la sua immensa cultura, un uomo e un amico profondo e gentile, rigoroso e sorridente. Con lui se ne va un pezzo della nostra storia", conclude la nota.