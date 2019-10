MORTE FAGNANO: MARSILIO, 'HO APPREZZATO LE SUE QUALITA' UMANE E LA SUA PROFESSIONALITA''

Pubblicazione: 29 ottobre 2019 alle ore 12:24

TERAMO - "A nome mio e dell'intera Giunta regionale esprimo il cordoglio per l'improvvisa scomparsa del dottor Roberto Fagnano. In questi pochi mesi di lavoro comune ho avuto modo di apprezzarne, oltre alle qualità umane, la professionalità e l'esperienza in un settore così delicato e complesso come quello della sanità. Ai familiari le più sentite condoglianze da parte della Regione Abruzzo".

Queste le parole del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.