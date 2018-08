MORTE CANE KAOS: ANIMALISTI, ''AVVELENATO DUE VOLTE, SCUSE A PROPRIETARIO''

Pubblicazione: 02 agosto 2018 alle ore 20:20

L'AQUILA - "Kaos avvelenato due volte dalla cattiveria umana".

Così in una nota il presidente di Animalisti Italiani onlus, Walter Caporale dopo che "l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise Giuseppe Caporale nella persona del Direttore Sanitario Nicola D'Alterio ha confermato che il cane Kaos è morto per avvelenamento da metaldeide".

"I nostri consulenti medici legali veterinari - spiega Caporale - fin da subito avevano scartato l'ipotesi dell'infarto quando le notizie sui social andavano in quella direzione. Purtroppo i social si prestano a far circolare notizie inventate non si sa da chi e senza valenze scientifiche. Adesso che l'avvelenamento è confermato qualcuno sospetta una assunzione spontanea. Che un cane adulto assuma un lumachicida è quasi da escludere. Diversamente si può dire di un cucciolo".

"Questi - prosegue Caporale - non sono animalisti, ma 'haters'. Hanno insultato la memoria di un eroe che ha salvato vite. Mi auguro che arrivino le scuse a Fabiano Ettorre, che dopo aver perso un sincero amico, è stato vittima di una violenza senza precedenti sui social network".

"La triste vicenda di Kaos - conclude il presidente di Animalisti Italiani - deve portare il Governo a un restringimento sulla vendita del metaldeide, usata proprio allo scopo di avvelenare e uccidere. È arrivato il momento di inasprire le pene per questi criminali".