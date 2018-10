MONTORIO: ADDIO A GIOVANNI GAVIOLI, ARTISTA DEL PRESEPE CON STATUE ANIMATE

Pubblicazione: 12 ottobre 2018 alle ore 18:35

MONTORIO AL VOMANO - Si è spento all'età di 79 anni, Giovanni Gavioli, l'artista dei presepi animati e custode della memoria "dell'Abruzzo che fu" di Montorio al Vomano (Teramo).

Conosciuto per la sua arte in tutta la regione è stato anche annoverato tra le "eccellenze nazionali" per i suoi presepi artistici meta di migliaia di visitatori anche da fuori Abruzzo.

Iniziò a coltivare questa passione da bambino, cominciando all'inizio con pochi pezzi e facendosi aiutare da un amico pastore.

Nel tempo ha ingrandito il suo presepe sistemandolo prima nel garage della sua abitazione, decidendo poi nel 1969 di aprirlo al pubblico.

Nel 2004 vista la mole di visitatori, venne spostato in parte al chiostro degli Zoccolanti, dove veniva arricchito di anno in anno di nuovi ambienti e scene, che rappresentano un vero spaccato della tradizione contadina abruzzese e della cultura teramana.

La particolarità delle sue statuine è che sono provviste di effetti sonori e meccanici, interamente reralizzate a mano, e ognuna di esse ripropone un'antica arte o un mestiere, oggi scomparsi.

Tanti i messaggi lasciati su Facebook per ricordare "Giovannino", come veniva chiamato da amici e conoscenti, i funerali si sono svolti questa mattina nella chiesa di San Rocco.

Alla famiglia le condoglianze da parte della redazione di AbruzzoWeb.