MONTESILVANO: TARGHE STORICHE PER I 30 E 50 ANNI DI DUE ATTIVITA'

Pubblicazione: 30 settembre 2019 alle ore 16:35

MONTESILVANO - Questa mattina il sindaco Ottavio De Martinis ha premiato due attività storiche per i 30 anni e i 50 anni di vita a Montesilvano.

A ritirare la targa verde, che ciascuno apporrà fuori dall’attività commerciale, due storici negozi entrambi in corso Umberto.

La prima la Tipografia Milanese vanta un’attività dal 1953, grazie alla signora Laila Verosini, che ha portato avanti l’azienda di famiglia, trasferitasi dalla Lombardia. Hanno ritirato l’insegna il socio Giuseppe Di Nora e il collaboratore Graziano Palmieri.

Il sindaco De Martinis ha premiato anche Angela Mastrangelo, della Pasta a l’uovo La Casareccia sempre in corso Umberto al civico 471. L’attività è stata fondata nel 1982 da papà Marcellino e da mamma Nivea Ricci. Sono specialisti da 37 anni nella produzione di pasta fresca, secca e da poco anche nella pasticceria. A loro la targa storica per i 30 anni di attività.

"Questa mattina abbiamo premiato quelle attività assenti nella cerimonia di fine agosto, due negozi storici - ha ricordato il primo cittadino – che vanno valorizzate per la loro longevità e impegno nel territorio. Questo è un riconoscimento per quelle famiglie che hanno saputo tramandare preziose conoscenze e abilità e per gli imprenditori capaci di crescere, mantenendo la tradizione nell’impresa. Una dimensione culturale del commercio, che si lega alla valorizzazione delle produzioni locali e ai prodotti artigianali, ma anche alla continuità di gestione".