MONTESILVANO: SI RIPARTE DAL TURISMO, TRA 'NUOVA' VIA MARESCA E TRABOCCHI SUL SALINE

Pubblicazione: 07 ottobre 2018 alle ore 09:00

MONTESILVANO - "La riqualificazione di via Maresca assume una rilevanza molto importante, perché strettamente connessa alla vocazione principale del nostro territorio: il settore turistico, parliamo di un percorso di restyling di tutta l’area, attraverso la realizzazione di due trabocchi alla foce del fiume Saline, simboli indiscussi dell’Abruzzo e della sua tradizione".

Così dal sindaco di Montesilvano (Pescara), Francesco Maragno, ha voluto ribadire, il percorso intrapreso dall'amministrazione per rilanciare e potenziare, anche attraverso la costruzione dei due nuovi trabocchi, il turismo locaale.

Marciapiedi a raso, asfalto stampato, illuminazione al led, il tutto in un tracciato ciclopedonale che porta in fondo alla piazza J. F. Kennedy, anch’essa riqualificata che riproduce una grande scacchiera. Si presentano così la "nuova" via Maresca e piazzale Kennedy a Montesilvano, oggi al centro di un grande progetto di riqualificazione dell'intera zona, inaugurate lo scorso 14 settembre dall'amministrazione comunale.

"Ora anche la nostra città avrà due trabocchi nuovissimi, simbolo delle tradizioni marinare più antiche, rilette in chiave turistica", erano stati annunciati dal primo cittadino i trabocchi che sorgeranno alla foce del fiume Saline, e oggi, dopo la chiusura del bando per consegnare proposte da parte di privati interessati a gestire le strutture, a cui hanno risposto in nove, "il sogno sembra quasi realtà".

L'idea dell'amministrazione comunale è che i trabocchi possano rappresentare un ulteriore attrattore in un territorio che già ha una vocazione turistica.

Stando a quanto appreso, il progetto è di realizzare le strutture per la prossima stagione, ma al momento tutto è ancora in fase embrionale.

"La realizzazione dei due trabocchi rappresenterà un passo in più nel percorso di valorizzazione turistica che l’amministrazione sta realizzando e che ha visto anche mettere in atto un radicale intervento di riqualificazione di via Maresca, la zona nevralgica della rete alberghiera montesilvanese che ha cambiato completamente volto, divenendo, attraverso la sua ciclo pedonalizzazione, un luogo in più della città da vivere in sicurezza e sostenibilità", detto Maragno

Il progetto preliminare dei due trabocchi, che avranno un costo complessivo pari a 185 mila euro, è stato approvato con la delibera di Giunta numero 187 del 3 luglio scorso.

A guidare il gruppo di progettazione l’architetto Valeriano Mergiotti, dirigente del settore Pianificazione e gestione territoriale, di concerto con Milena Ciciarelli, Mirco Parlione, Roberto Brenda.

La concessione durerà non meno di 15 anni. Il soggetto individuato dovrà impegnarsi a consentire l’utilizzo al Comune per fini di alta rappresentanza istituzionale.

"Questa iniziativa - ha spiegato il sindaco - fa da corollario agli interventi di riqualificazione di via Maresca per consentire il rilancio dell’area turistico-ricettiva più importante di tutta la regione Abruzzo".