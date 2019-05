MONTESILVANO: RUBANO PORSCHE APPENA ACQUISTATA, CACCIA AI LADRI

Pubblicazione: 29 maggio 2019 alle ore 16:31

MONTESILVANO - Una Porsche Macan 2.0 benzina immatricolata cinque mesi fa, dal valore di 60 mila euro, è stata rubata la scorsa notte in un parcheggio condominiale di via Agostinone, a Montesilvano.

Il furto, secondo quanto denunciato dalla proprietaria ai carabinieri, sarebbe avvenuto tra le 20,30 di lunedì e le 7 di ieri.

L'auto, come riporta Il Centro, era priva dell'antifurto satellitare ma comunque assicurata.

Dalle prime indagini è emersa la probabilità che l'auto, già subito dopo l'acquisto, sia finita nel mirino di un'organizzazione criminale che si occupa del furto e del trasporto di auto di lusso, che vengono imbarcate in Puglia per finire all'Est o in Oriente.

Dopo la denuncia di furto sporta dalla donna, un'imprenditrice del luogo, i carabinieri si sono subito attivati per osservare i movimenti sospetti dalle telecamere della zona. In particolare sono state esaminate le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza della caserma e di quelle di alcuni negozi e banche che si trovano tra corso Umberto e via Verrotti, nelle vicinanze dell'incrocio con via Agostinone.