MONTESILVANO: DONNA 35ENNE TROVATA SENZA VITA IN CASA, ERA TORNATA IN ABRUZZO DOPO ANNI A ROMA

Pubblicazione: 25 novembre 2018 alle ore 17:05

MONTESILVANO - Una donna di 35 anni è stata trovata senza vita ieri a Montesilvano (Pescara), in via Rubicone.

La donna, originaria di Popoli (Pescara) che da anni risiedeva a Roma, si era trasferita in Abruzzo per stare accanto alla madre, come riporta AbruzzoLive.it.

A trovarla senza vita è stata la proprietaria dell'appartamento in affitto.

Il corpo è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Da una primissima ricostruzione, comunque, potrebbe trattarsi di un caso di suicidio.