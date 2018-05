MONTESILVANO: CARROZZINE

DETERMINATE, ''NO A REVOCA

INGRESSO GRATIS AL THE SPACE''

Pubblicazione: 05 maggio 2018 alle ore 12:13

MONTESILVANO - “La struttura 'The Space-Porto Allegro' di Montesilvano (Pescara), dal 1 maggio 2018 ha deciso di far pagare del biglietto di ingresso al cinema alle persone con disabilità, cambiando drasticamente rotta, rispetto alla decisione presa nel 1999 di rendere gratuito il servizio ai soggetti diversamente abili e a quella di inizio anno, di prevedere una riduzione anche per gli accompagnatori. È una scelta davvero socialmente inaccettabile!”.

La denuncia arriva da una nota dell’associazione Carrozzine Determinate Abruzzo, a firma del presidente Claudio Ferrante.

“Battersi a favore di una soddisfacente qualità della vita per i soggetti portatori di disabilità, significa non tralasciare nulla neppure nell’ambito di quelle che sono le attività ricreative. È davvero un tornare indietro! Una involuzione della sensibilità nei confronti dei problemi della disabilità, una spia di una gravissima diminuzione dell’empatia nei confronti delle persone che già affrontano insormontabili problemi quotidiani - sottolinea Ferrante - Si registrano queste disparità di trattamento in numerose sale cinematografiche della regione e non si può non porre l’accento sulla totale assenza di sensibilità che guida queste scelte”.

“A differenza dei musei dove vi sono delle direttive ministeriali per cui al disabile in condizione di gravità è sempre consentito l’accesso gratuito per le sale cinematografiche a farla da padrona sono le consuetudini e soprattutto il buon senso e la sensibilità sul tema degli amministratori - aggiunge - Non si può non rilevare come proprio in una città come Montesilvano, all’avanguardia per i servizi per la disabilità, prima amministrazione comunale ad istituire un ufficio disabili, che proprio quest’anno hai investito in nuovi servizi per le spiagge accessibili volte ad attirare anche un turismo accessibile, le sale ma cinematografiche, tra l’altro vicino alle zone turistiche, non prevedano più la gratuità dell’ingresso per la persona disabile”.

L’associazione, confidando nell’istituzione del ministero della Disabilità, promette “delle forme di protesta che portino anche la politica nazionale ad affrontare il tema ed a legiferare a livello nazionale relativamente all’ingresso nelle sale cinematografiche di soggetti portatori di disabilità grave”.

“Nel frattempo invita la dirigenza del 'The space- Porto Allegr'o a tornare indietro su questa decisione scellerata! Restituendo la dimensione di cinema disabili friendly al cinema della città”, conclude la nota.