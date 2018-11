MONTESILVANO: CONTRO LE SUPERSTIZIONI ARRIVA LA ''FESTA DEL GATTO NERO''

Pubblicazione: 15 novembre 2018 alle ore 17:35

MONTESILVANO - Due giorni per festeggiare i gatti neri e per sfatare tutti i miti e l’ignoranza che hanno accompagnato il gatto nella storia.

Sabato 17 e domenica 18 novembre, si svolgerà anche in Abruzzo la “Black Cats Appreciation Day” al Parco della Libertà di Montesilvano, con Mostra didattica sulla storia del gatto nero, e le assurde superstizioni che lo accompagnano da secoli.

"Una giornata internazionale in cui si celebra la difesa delle sue dignità e della sua vita, per sfatare finalmente quei pregiudizi e superstizioni contro il gatto dal manto nero", precisano gli organizzatori.

L’evento è organizzato dal Dog Village, l’associazione Onlus Protezione Animali, presieduta dalla storica guardia zoofila Carmelita Bellini con il patrocinio dell’Ordine dei Veterinari, dell’Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani e del Comune di Montesilvano e vede anche la partecipazione di Legambiente, Arci e Italia Nostra, oltre ad altre associazioni.

"Sono tacciati ancora come animali portasfortuna e persino 'demoniaci' i gatti neri, ecco perché da 10 anni la giornata del 17 novembre è stata dichiarata ufficialmente 'Festa del gatto nero'. E’ stato scelto proprio il 17 per smentire l’ignoranza della superstizione che attribuisce anche ai numeri il potere di evocare la sfortuna", dichiara Cristina Feriozzi, vice presidente del Dog Village.

"Sembra assurdo, ma ancora oggi bisogna lottare per proteggere animali che a causa del colore nero del manto, vengono discriminati, maltrattati se non addirittura uccisi. Infatti, non è solo l’uomo ad essere bersaglio della discriminazione, ma anche il gatt nero. Una festa, quindi, anche per combattere superstizione, ignoranza e razzismo che perseguita anche il mondo animale - precisa Gabriele Bettoschi, coordinatore della manifestazione -. Per questo motivo è stata organizzata una mostra didattica sui miti e le ignoranze che accompagnano da secoli i gatti neri".

"Sarà un fine settimana con mostre, laboratori per bambini-ragazzi-adulti, tavoli informativi, consulenza gattofila e microchip gratuiti per i gatti neri", aggiunge Angela De Simone del Dog Village, che coordina i laboratori didattici e le attività per i bambini. E’ previsto anche uno speciale concorso fotografico dal titolo su Facebook "La fortuna di vivere con un gatto nero!". Le 6 istantanee postate sul link dell’evento con più like, saranno stampate ed esposte nel corso della festa dove i bimbi potranno votare la migliore in assoluto e ricevere una targa ricordo. Di seguito il programma.

Sabato 17

Ore 10.00 Apertura festa, mostra sul gatto nero , stand adozioni

Laboratori: segnagattolibri, manogatti, tiragraffi, castelletti e cucce varie fai da te!

Pausa pranzo da leccarsi i baffi!!!

Ore 15: trucca bimbi micini carini!

Ore 16: giochi di squadra gatti e topi

Domenica 18

Ore 10: microchip gatti neri, consulti veterinari e gattofili

SOS Colonie Feline

Pausa pranzo da… leccarsi i baffi!

Ore 16: benedizione gatti da parte di Don Emilio Lonzi

Premiazione al gatto più Nero.