MONTAGNA: DUE ESCURSIONISTI RECUPERATI DA 118 DI PESCARA IN MOLISE

Pubblicazione: 07 gennaio 2020 alle ore 18:53

PESCARA - Due escursionisti sono stati recuperati nel primo pomeriggio di oggi sulle montagne molisane in località Pizzone del Monte Meta dai sanitari del 118 di Pescara con l'elisoccorso, allertati dal Soccorso Alpino.

I due, G. M. 39 anni di Roma e C. D., 28enne nato a Castel di Sangro (L'Aquila) ma residente a Isernia, erano su un sentiero a oltre 1900 metri, e seppur in buone condizioni di salute e senza problemi particolari, necessitavano di essere trasferiti a valle per evitare un possibile assideramento a causa delle basse temperature.