MONTAGNA: ALPINISTA DE STEFANI A CIVITELLA ROVETO PER 30 ANNI SEZIONE CAI

Pubblicazione: 03 agosto 2018 alle ore 10:28

CIVITELLA ROVETO - L’alpinista Fausto De Stefani, che ha scalato tutte le 14 cime sopra gli ottomila metri presenti al mondo; il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, che dedica ogni giorno grande rilievo alla cultura della montagna; il regista teatrale e drammaturgo Claudio Di Scanno, grande appassionato della montagna: saranno i protagonisti della manifestazione “La montagna è Conoscenza”, organizzata a Civitella Roveto (L'Aquila) l’11 agosto prossimo in occasione della celebrazione dei trent’anni della sezione Cai (Club Alpino Italiano) Valleroveto.

“Siamo riusciti a coinvolgere ospiti di livello nazionale in un territorio certamente ai margini delle più conosciute cime d’Abruzzo – spiega in una nota il presidente della Sezione, Raffaele Allegritti – con l’intento di sollecitare riflessioni che dimostrino come la montagna non sia fatta solo di grandi imprese, affascinanti ma poco riproducibili dai più, ma anche di incontri e scambi culturali che possono venire a crearsi nei posti più improbabili, uniti dall’amore per la montagna”.

Le manifestazioni cominceranno il 10 agosto con la “torre di arrampicata" (età minima sei anni), con l’ausilio di attrezzatura tecnica (corda, imbrago e casco di protezione). La torre sarà fruibile nei giorni 10, 11 e 12 agosto dalle 10 alle 12 e dalle 17,30 alle 19,30.

L’11 agosto si svolgerà il “trekking dei trent’anni”. I partecipanti si ritroveranno alle ore 8 nel piazzale antistante il teatro comunale di Civitella Roveto. Itinerario: “Fonte Santa Maria”, “Terra Roscia” e Monte Bello. Tempo di salita 2,30 ore, dislivello 700 metri.

Alle ore 17 dello stesso giorno, presso il teatro comunale, si terrà l’incontro con Fausto De Stefani, Luciano Fontana e Claudio Di Scanno.

Il 12 agosto, sempre presso il teatro comunale di Civitella Roveto, si terrà la cerimonia di celebrazione del Cai Valleroveto alla presenza di tutte le sezioni Cai Abruzzo, del presidente e dei consiglieri regionali, dei rappresentati nazionali del Cai, delle associazioni del territorio e delle istituzioni locali. Durante la manifestazione sarà proiettato il video sulla Valle Roveto realizzato con l’ausilio di un drone di Samuele Capoccitti.