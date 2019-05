MODELLA ABRUZZESE PROTAGONISTA DELLA NUOVA PUNTATA DI CIAO DARWIN

Pubblicazione: 10 maggio 2019 alle ore 12:30

CHIETI - Simona Di Felice, modella 25enne ed ex concorrente di "Miss Italia" originaria di Vacri (Chieti) si calerà nei panni della tifosa "rossonera" durante la puntata del programma "Ciao Darwin", che andrà in onda questa sera su Canale5, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Come riporta Chietitoday, la modella vestirà i panni della tifosa nello schieramento "tutti".

"Un’esperienza indimenticabile, Ciao Darwin è un programma di intrattenimento, che diverte tutti gli Italiani. Paolo e Luca sono due persone splendide anche al di fuori delle telecamere, sempre con la battuta pronta - commenta Simona - tutto il gruppo di lavoro ci ha coccolati e nella mia squadra ho conosciuto persone stupende con le quali sono rimasta in contatto!".

Grande appassionata di calcio, tifosa del Milan e del Pescara, è conosciuta in Abruzzo per aver preso parte a trasmissioni sportive in emittenti regionali.

Nel 2017 ha partecipato a Miss Italia, rappresentando l’Abruzzo con il titolo di Miss Eleganza alle finali di Jesolo.