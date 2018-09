MISS ITALIA: ERIKA NICOLOSI SICILIANA CON FASCIA ABRUZZESE TRA LE 33 FINALISTE

Pubblicazione: 17 settembre 2018 alle ore 10:02

L'AQUILA - Profuma di Sicilia quest'anno la fascia abruzzese di Miss Italia.

Si chiama Erika Nicolosi, la 22enne di Santa Maria Licodia (Catania), incoronata "casualmente" Miss Eleganza Abruzzo, durante una delle selezioni regionali che si sono svolte questa estate a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e che concorre insieme ad altre 32 ragazze proveniente da tutta Italia, per il titolo di reginetta d'Italia.

Data per favorita su alcuni siti di scommesse, lavora nella sua città come segretaria, è una modella ed è stata già protagonista di alcuni spot televisivi, tra cui anche uno della Coca Cola girato per i Mondiali di Russia di quest'estate.

Le finali quest'anno si svolgono per la prima volta a Milano e non a Jesolo e sono in programma per questa sera alle 21 sul canale La7.

A presentare l'evento Francesco Facchinetti affiancato da Diletta Leotta, che 9 anni partecipò al concorso.

Allo show partecipano diversi ospiti, fra i quali il duo di dj Ofenbach, i cantanti Elodie, Guè Pequeno e Michele Bravi.

In giuria, oltre a Tullio Solenghi e Massimo Lopez, Alessandro Borghese, Andrea Scanzi, Pupo, Maria Grazia Cucinotta e Filippo Magnini.

Fra le novità di quest'anno, anche una fascia dedicata a Fabrizio Frizzi, storico conduttore del concorso, scomparso a marzo.