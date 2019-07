MINACCE E INSULTI A MATTARELLA A POCHI GIORNI DA VISITA IN ABRUZZO: INDIVIDUATI E DENUNCIATI AUTORI MESSAGGI

Pubblicazione: 03 luglio 2019 alle ore 12:29

AVEZZANO - Insulti, accuse e riferimenti a bombe e attentati.

In occasione della visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in molti su Facebook si sono lasciati andare a commenti incriminati, postati sotto ad un articolo di un quotidiano online che illustrava le tappe del capo dello Stato, atteso sabato mattina per una visita a Tagliacozzo, Scurcola Marsicana e Avezzano, in provincia dell'Aquila.

Alcuni autori, come riporta Il Centro, sono stati individuati dai carabinieri del reparto operativo dell'Aquila e verranno denunciati.

"Spero gli facciano un attentato", aveva scritto un utente sui social, mentre un altro invocava le "bombe a mano".

Chiunque offende l'onore o il prestigio del presidente della Repubblica è punito con la reclusione da uno a cinque anni. In questo caso si potrebbe ravvisare anche il reato di minacce.

L'arrivo di Mattarella a Tagliacozzo è previsto per le 10.10 di sabato, quando inaugurerà piazza Dante Alighieri e svelerà la statua dedicata al sommo poeta fatta realizzare dall'amministrazione comunale.

Mattarella arriva nella Marsica per le celebrazioni del 750esimo anniversario della Battaglia di Tagliacozzo tra Corradino di Svevia e Carlo d'Angiò.

Ad accogliere il capo dello Stato in questa prima tappa ci sarà il sindaco Vincenzo Giovagnorio, insieme ad assessori e consiglieri, ma anche rappresentanti istituzionali del territorio.

Il presidente toglierà il drappo che avvolge la statua dedicata a Dante che citò la battaglia nella Divina Commedia, poi saluterà i presenti per partire alla volta di Scurcola Marsicana, dove alle 10.30 visiterà la chiesa di Santa Maria della Vittoria.

Infine, alle 11, Mattarella arriverà al Teatro dei Marsi di Avezzano dove si svolgerà la cerimonia ufficiale, alla presenza del commissario prefettizio, Mauro Passerotti, e dei sindaci del territorio, oltre ai rappresentanti di Provincia e Regione.