MILLEPROROGHE: PEZZOPANE, ''NO VAX PIU' IMPORTANTI DEI TERREMOTATI''

Pubblicazione: 13 settembre 2018 alle ore 16:54

L'AQUILA - "L’Aquila è stata abbandonata dal governo gialloverde, come mai era successo durante questi difficilissimi anni dopo il terremoto del 2009". Così, in una nota, l'onorevole Stefania Pezzopane, della Presidenza del Gruppo Pd alla Camera.

"Prima abbiamo dovuto subire l’onta della bocciatura, in commissione, degli emendamenti che avevo presentato per allungare ulteriormente i tempi della presentazione dei documenti richiesti alle aziende per la restituzione delle tasse sospese con legge dello Stato e per tornare al de minimis di 500mila euro come nel 2011 - spiega Pezzopane -. Oggi, con il voto di fiducia in Aula, è caduta ogni possibilità di salvare anche l’emendamento che evitava l’abbattimento del fondo di solidarietà e quello che prorogava il contributo ai comuni di crateri per poter affrontare le minori entrate e le maggiori uscite provocate dal sisma".

"Emendamenti anche da me sottoscritti e presentati da FdI e Forza Italia alleati nell’amministrazione Biondi con la Lega, che a testa bassa ha bocciato tutto - aggiunge -. L’approvazione di questo Milleproroghe che non accoglie le richieste che giungevano dal territorio, spesso giunte anche da amministrazioni locali con al governo partiti alleati della Lega, è un pugno in faccia alle popolazioni terremotate d’Abruzzo e del Centro Italia. In questa disgustosa protervia della maggioranza M5s-Lega si registra tutto il peggio del ‘governo del cambiamento in peggio’".

"Evidentemente - conclude Pezzopane - star dietro agli sciamani No Vax è più importante di dare risposte ai terremotati".