MILLEPROROGHE: D'ALESSANDRO (PD), ''18 MILIONI SCIPPATI ALL'ABRUZZO DA LEGA-M5S''

Pubblicazione: 07 agosto 2018 alle ore 21:26

L'AQUILA - "L’Abruzzo e Pescara, scippati da Cinque stelle e Lega di 18 milioni di euro stanziati dai Governi Renzi e Gentiloni".

Lo denuncia il deputato del Pd Camillo D’Alessandro, con riferimento al decreto Milleproroghe.

"Si tratta - spiega D’Alessandro - di un fatto gravissimo, nel decreto è prevista la sospensione del bando periferie per due anni. Pescara aveva ottenuto 18 milioni di euro che avrebbero sviluppato oltre 50 milioni con il cofinanziamento privato".

"Dopo il sacco fatto all'Aquila ed ai Comuni terremotati, ora è la volta di Pescara. Abbiamo di fronte a noi un Governo nemico dell’Abruzzo. È finito il tempo in cui noi, il governo regionale, il presidente Luciano D’Alfonso andava a Roma e riportava risorse per l’Abruzzo, oggi accade il contrario: non solo non arrivano nuovi fondi, ma ci tagliano le risorse conquistate. Questo è il risultato della trazione degli interessi del nord della Lega sul Governo e della inconsistenza dei pentastellati", aggiunge.

"Ora i cittadini delle periferie, quello che più nel disagio si sono affidati a Cinque stelle e Lega sanno che a tradirli sono atti coloro che hanno votato", conclude.