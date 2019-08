Leggi l'articolo originale su AbruzzoWeb.it

I DATI DEL MINISTERO DELL'INTERNO, NUMERI IN COSTANTE CALO, OSPITI RAPPRESENTANO IL 2 PER CENTO DEL TOTALE IN ITALIA IMMIGRAZIONE: 1.982 ASSISTITI IN ABRUZZO, LA META' RISPETTO ALLO SCORSO ANNO

Pubblicazione: 21 agosto 2019 alle ore 07:45

L'AQUILA - Sono 1.982 gli immigrati accolti in Abruzzo. I dati, aggiornati al 15 agosto, sono stati resi noti dal Ministero dell'Interno che fornisce il quadro sull'andamento degli arrivi e sulle presenze dei migranti nelle strutture di accoglienza anche nell'ambito del Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati (Sprar). In particolare, in Abruzzo, sono 1.463 gli immigrati presenti nei centri di accoglienza e 519 quelli ospitati nei centri Siproimi (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati). Rappresentano, dunque, il 2 per cento dei 102.402 accolti su tutto il territorio nazionale. Dati in costante calo, se si considera che al 31 agosto dell'anno scorso in Abruzzo soggiornavano 3.443 migranti, a fronte dei 155.619 presenti in Italia, mentre 31 dicembre del 2017 erano 4.283, vale a dire più del doppio di quelli attualmente presenti. E basta leggere i numeri sugli sbarchi, relativi al periodo compreso tra il primo gennaio e il 15 agosto 2019 per comprendere l'entità della diminuzione del fenomeno. Prendendo in considerazione lo stesso periodo, infatti, gli immigrati sbarcati nel 2017 erano 97.462; 19.285 nel 2018 e 4.269 nel 2019. A guidare la classifica del maggior numero di immigrati ospitati è la Lombardia, con 14.365, segue l'Emilia Romagna con 9.847 e il Lazio con 9.206. L'Abruzzo si posiziona al 15esimo posto, seguito da Sardegna e Umbria, che rispettivamente ne accolgono 1.766 ciascuna, dal Molise con 1.511, dalla Basilicata con 1.505 e, infine, la Valle d'Aosta, con appena 194 immigrati. Per quanto riguarda le nazionalità dichiarate al momento dello sbarco al primo posto c'è la Tunisia, seguita dal Pakistan, poi Costa d'Avorio, Algeria, Iraq, Bangladesh, Sudan, Iran, Guinea e Marocco. A livello nazionale, scende il numero di minori stranieri non accompagnati: mentre nel 2017 erano 15.779, diventati 3.536 nel 2018, nei presi 8 mesi dell'ultimo anno risultano appena 555. (azz.cal.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA