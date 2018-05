MIGLIANICO: DA CIVICHE PER L'ABRUZZO L'INCONTRO ''STOP CAMPANILISMI''

Pubblicazione: 16 maggio 2018 alle ore 11:37

MIGLIANICO - Cosa hanno in comune i territori italiani e le strategie politiche future? Come ricostruire un terreno comune sul quale amministratori e campanili tornino a parlarsi e a intendersi?

L'occasione per rispondere a questi interrogativi è l'incontro dal titolo 'Dal territorio lo scenario per le politiche attive del futuro' promosso dal raggruppamento Civiche per l'Abruzzo per il prossimo venerdì 18 maggio dalle 18,30 nella cantina Ciavolich di Miglianico (Chieti) alla presenza di illustri relatori, tra cui il giornalista e scrittore Pietrangelo Buttafuoco e i vertici della Fondazione Einaudi.

"In questo modo - spiegano gli organizzatori in una nota - proseguono gli incontri e le attività del raggruppamento Civiche per l'Abruzzo che registra non solo crescenti adesioni di persone al suo percorso politico ma ha visto salire a 14 le formazioni civiche abruzzesi che sono entrare a far parte del progetto".

Il dibattito, promosso dal quotidiano online Impaginato.it, dal raggruppamento Civiche per l'Abruzzo e dalla Fondazione Luigi Einaudi, "sarà l'occasione per interrogarsi sulle radici dei territori, sulle mille peculiarità delle frazioni che troppo spesso urlano tutta la loro solitudine - osservano gli organizzatori - sulle esigenze di imprese e cittadini, lavoratori e famiglie con il comune denominatore della progettualità da cui immaginare il percorso che la nuova politica civica dovrà compiere per evitare voli pindarici o promesse irrealizzabili".

Ad animare il dibattito, oltre allo scrittore Buttafuoco, l'imprenditore Gianluca Zelli, il deputato della XVI Legislatura Daniele Toto, il presidente della Fondazione Einaudi, Giuseppe Benedetto.