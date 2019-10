MEZZA MARATONA L'AQUILA: SASSO, SUSMELI E DI NATALE TRA PROTAGONISTI, IN GARA AMBASCIATE RUSSIA E FRANCIA

Pubblicazione: 26 ottobre 2019 alle ore 12:25

L’AQUILA – Mancano 24 ore alla "Mezza maratona dell'Aquila - Città del mondo" ed è tutto pronto all'expo della villa comunale per il primo evento sportivo di massa organizzato nel capoluogo d'Abruzzo a 10 anni dal sisma.

Un entusiasmo sorprendente che ha portato al sold out già giovedì, un giorno prima della chiusura delle iscrizioni, con 1.500 partecipanti, di cui il 30% dall’Abruzzo e il 70% da fuori regione e overbooking già da due giorni nelle strutture ricettive e dei ristoranti.

Da questa mattina l’expo marathon è attivo alla villa comunale, davanti all’Emiciclo, sede del Consiglio regionale. Resterà aperto oggi sino alle 18 per il ritiro dei pettorali. Domattina apertura alle 7,30 per il ritiro dei pettorali e il deposito dei bagagli, per poi partire alle 9,30 per la camminata-corteo che condurrà al castello, da cui verrà dato lo start ufficiale alle 10,30.

AMBASCIATE. Tra le 1.500 persone che domani correranno tra le vie del centro storico ci saranno anche 2 consiglieri dell’ambasciata russa e 3 di quella francese. In omaggio ai Paesi esteri amici dell’Aquila si lambirà, nella iniziale camminata-corteo nel cuore cittadino, proprio palazzo Ardinghelli, il cui restauro è stato sostenuto in parte dal Governo russo. Prima ancora ci si fermerà, per un minuto di raccoglimento in ricordo delle vittime del terremoto, davanti alla chiesa delle Anime Sante, "adottata" dalla Francia.

“La manifestazione di domani è un’occasione per mantenere viva l’amicizia e ravvivare le relazioni che vanno oltre la solidarietà, per costruire nuove strade insieme. Tanti i progetti a cui, a tale scopo, sta lavorando l’assessorato”, spiega l'assessora comunale alle Relazioni internazionali Fabrizia Aquilio.

FORZE DELL’ORDINE. Importante anche la partecipazione degli atleti dei diversi corpi armati, forze dell’ordine e di protezione civile che dall’Abruzzo parteciperanno alle varie gare, dalla mezza maratona alla corsa di 5 km, sino alla staffetta: carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza, Croce Rossa, Alpini e tanti altri. Verso di loro L’Aquila ha un “debito” di riconoscenza per aver messo la propria professionalità e generosità a disposizione delle comunità terremotate sin dai primi momenti dopo il sisma.

TRA I PROTAGONISTI. Gli eroi di giornata saranno l'atleta azzurro di Paratriathlon Gianni Sasso e le campionesse di pattinaggio a rotelle Alessandra Susmeli e Federica Di Natale. Atleti che - seppur per destini differenti - affrontano le sfide dello sport in condizioni particolari, senza mai mollare, dimostrando che non ci sono ostacoli insuperabili e che esistono molti modi per "tornare a correre".

Gianni Sasso, atleta azzurro di Paratriathlon nella categoria PT2, arriverà da Ischia con Luana Pezzuto che corre da appena 7 mesi al fianco di Sasso, l’uomo dei record, che corre sulle stampelle da quando, giovanissimo, è stato coinvolto in un incidente. Ma la sua, dice, “non è una disabilità”. “Veniamo all’Aquila perché è la prima mezza maratona dopo il terremoto del 2009 – spiega l’atleta – la nostra è una testimonianza pratica e compatta dell’affetto verso la comunità degli aquilani. La vita è un regalo e dobbiamo viverla con tutte le sue emozioni”. Il 3 novembre Gianni e Luana saranno a New York per la maratona più famosa del mondo, per questo “faremo la mezza dell'Aquila senza alcun rilevamento di tempo, entro le 3h e 45’”.

Le pattinatrici Alessandra Susmeli, 42enne campionessa mondiale sui 42 km a Barcellona e Federica Di Natale (29 anni) medaglia d’argento ai campionati italiani indoor di Pescara apriranno la manifestazione nella passeggiata-corteo in centro storico. Entrambe aquilane, militano nella società “Centro sportivo giovanile aquilano” fondata da Mario Miconi e aderiscono così alla festa dello sport e dell’amicizia nella città rinata. Nel loro immediato futuro, intanto, ancora tante sfide a livello nazionale e mondiale.

La manifestazione rientra nell’ambito del Progetto Restart “L’Aquila città del mondo” ed è patrocinata dal Comune dell’Aquila e dal Consiglio regionale d’Abruzzo.

Per maggiori informazioni: https://mezzamaratonalaquila.com