METEO: WEEK-END DI SOLE IN ABRUZZO, SETTIMANA PROSSIMA TRACOLLO DELLE TEMPERATURE

Pubblicazione: 23 marzo 2019 alle ore 15:30

L'AQUILA - Tempo stabile, soleggiato e mite fino a lunedì su Marche e Abruzzo.

Massime anche oltre i 18-20 gradi sulle aree interne, più fresco lungo i litorali grazie alla circolazione di brezza. Martedì un rapido fronte freddo proveniente dal Nord Europa porterà una passata di rovesci, temporali (fenomeni già lunedì sera-notte sulle Marche) e un tracollo termico con probabile ritorno della neve anche sotto i 1000 metri sulla dorsale appenninica, secondo le previsioni di 3bmeteo.com.

PREVISIONI

Domenica: L'alta pressione insiste sull'Europa centro-occidentale, favorendo un'altra giornata di bel tempo tra Marche e Abruzzo con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature nel complesso stazionarie, in ulteriore aumento in quota. Venti deboli settentrionali. Mare poco mosso.

Lunedì: Un fronte freddo a fine giornata giunge sulle regioni del Nord, determinando un iniziale peggioramento anche sulle regioni del medio adriatico in nottata, in particolare sulle Marche, dopo una mattinata e un pomeriggio complessivamente soleggiato e mite. Temperature stazionarie. Venti in rotazione e rinforzo da SE nella seconda parte del giorno. Mari quasi calmi o poco mossi.

Martedì: un fronte freddo attraversa Marche e Abruzzo determinando precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco sui settori abruzzesi. Precipitazioni in rapido esaurimento nel corso della mattinata sulle Marche, residui fino a sera sull'Abruzzo, con successive ampie schiarite da Nord verso Sud. Temperature in brusco calo, anche di 8-10°C, con ritorno della neve in Appennino fin verso i 600-1000m. Venti in rinforzo di Grecale, anche moderati tra coste e Appennino. Mari tendenti a mossi o molto mossi.

Mercoledì: infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando una giornata irregolarmente nuvolosa con solo parziali schiarite pomeridiane. Nello specifico su litorali, subappenninche e sull'Appennino occidentale nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sui massicci centrali cieli molto nuvolosi o coperti, salvo temporanee brevi schiarite durante il pomeriggio. Deboli nevicate dalla sera. Temperature minime in calo, con estremi di 7°C; massime stabili, con punte di 9°C. Venti moderati settentrionali; molto deboli settentrionali in attenuazione in quota. Zero termico nell'intorno di 1200 metri. Mare molto mosso.