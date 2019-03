METEO: WEEK-END DI SOLE IN ABRUZZO, CLIMA MITE E TEMPO STABILE SU TUTTA LA REGIONE

Pubblicazione: 03 marzo 2019 alle ore 16:15

L'AQUILA - Si apre in Abruzzo una fase con tempo stabile, a tratti parzialmente nuvoloso, ma con un clima decisamente mite.

Domenica in prevalenza soleggiato su Marche e Abruzzo grazie a un rinforzo dell'alta pressione, con cieli a tratti solcati da velature o strati, in un contesto climatico mite durante le ore diurne, secondo le previsioni di 3bmeteo.com. Lunedì modesta perturbazione è attesa sul Nord Italia senza interessare direttamente il medio versante adriatico, dove tuttavia è atteso un sensibile rinforzo dei venti di Libeccio e Garbino i quali, oltre a far impennare le temperature, soffieranno con raffiche anche di oltre 100km/h in Appennino. Su coste e subappennino sono attese punte anche di oltre 18-20°C.

Nei giorni a seguire situazione analoga con tempo soleggiato, a tratti variabile, ma secco e decisamente mite di giorno.

PREVISIONI

Lunedì: Una modesta perturbazione attraversa l'arco alpino, determinando un blando peggioramento sul Nord Italia. Le correnti ruotano dai quadranti occidentali, favorendo il passaggio di velature anche compatte e diffuse nella seconda parte del giorno tra Marche e Abruzzo, specie dal Subappennino verso la costa. Temperature in aumento nei valori massimi e soprattutto in quota, su valori da piena Primavera con punte di 20-22°C. Venti da Ovest-Sudovest con rinforzi di Garbino, anche forti o tempestosi in quota sull'Appennino, da moderati a forti sulle alte Marche ed entro fine giornata sul pescarese. Mare poco mosso ma con moto ondoso in aumento.

Martedì: poche novità nel contesto meteorologico di Marche e Abruzzo, esposte ad un teso flusso di correnti occidentali o sud-occidentali. Giornata asciutta seppur con cieli offuscati dal passaggio di velature e stratificazioni talora estese, nubi medio-basse interessano invece nella prima parte del giorno l'Abruzzo occidentale. In serata tende a rasserenare a iniziare dalle Marche. Temperature in lieve calo, ma pur sempre ben oltre la media; temperature elevate al mattino per il periodo, a causa venti di garbino a tratti ancora sostenuti. Mari poco mossi sottocosta, mossi al largo.

Mercoledì: le condizioni del tempo si mantengono invariate, con un promontorio di alta pressione be piazzato sul Mediterraneo, sul quale si inseriscono moderate correnti di Libeccio. Giornata con tempo stabile, seppur con cieli non sempre sereni per il passaggio di velature. Temperature in lieve calo sia nei valori minimi che massimi, ma sempre su valori miti per il periodo, più fresco e umido lungo le coste. Venti deboli/moderati di Libeccio, in rotazione da ESE sulle coste, moderati da SO in montagna. Mari poco mossi.

Giovedì: pressioni medio-alte interessano la Regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato. Nello specifico sui litorali nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; su subappenninche e massicci centrali cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sull'Appennino occidentale nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Temperature minime in aumento, con estremi di 10°C; massime in calo, con punte di 18°C. Venti moderati settentrionali in rotazione ai quadranti sud occidentali; molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali in quota. Zero termico nell'intorno di 2950 metri. Mare da mosso a molto mosso.

Venerdì: l'alta pressione si rafforza ulteriormente determinando rasserenamenti sempre più ampi. Nello specifico su litorali, subappenninche e massicci centrali nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sull'Appennino occidentale nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. Temperature in generale stabili, con estremi di 10°C e punte di 18°C. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti sud occidentali; molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali in quota. Zero termico nell'intorno di 2600 metri. Mare mosso.