METEO: TORNANO TEMPORALI IN ABRUZZO, ATTESA TREGUA NEL FINE SETTIMANA

Pubblicazione: 29 maggio 2019 alle ore 18:59

L'AQUILA - Rovesci anche di forte intensità e nuclei temporaleschi diffusi specialmente tra Pescarese e Chietino.

Continuano le condizioni di instabilità in Abruzzo, regione attraversata dall'ennesima irruzione fredda dal Nord Europa, che interessa anche le regioni centrali.

Così, dopo una mattinata e una prima parte di pomeriggio complessivamente soleggiata e mite, la situazione meteorologica evolverà in un rapido peggioramento entro sera con la formazione di acquazzoni e temporali in estensione anche ai settori costieri, come spiega il sito 3BMeteo.

Domani, giovedì 30, residue piogge tra basse Marche e Abruzzo, poi seguirà un graduale miglioramento grazie al rinforzo di un campo di alta pressione sul Mediterraneo occidentale che garantirà un fine settimana nel complesso stabile e soleggiato, salvo annuvolamenti cumuliformi ad evoluzione diurna sulla dorsale appenninica.