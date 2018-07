METEO: TORNA IL SOLE, TEMPERATURE IN RIALZO NEL CORSO DELLA SETTIMANA

Pubblicazione: 23 luglio 2018 alle ore 19:17

L'AQUILA - L'instabilità e il calo delle temperature che hanno caratterizzato le ultime ore, lasceranno gradualmente spazio, in Abruzzo, a giornate più stabili, dal sapore estivo.

Il tempo andrà migliorando nel corso della settimana, come assicurato da 3Bmeteo, anche se non mancherà un po' di variabilità diurna sui settori appenninici con qualche occasionale acquazzone previsto per martedì. Clima via via più caldo durante le ore pomeridiane sulle zone interne.

Mercoledì alta pressione in rimonta da ovest ma qualche refolo più instabile in quota determinerà un po' di variabilità nel corso del pomeriggio sulla dorsale appenninica, con qualche isolato temporale possibile sui massicci appenninici. Bello per il resto del giorno, soprattutto su coste e pianure. Temperature in aumento.

Giovedì un campo di alta pressione favorisce una giornata nel complesso stabile e soleggiata sul medio versante adriatico, pur con la formazione di alcuni focolai temporaleschi diurni sulla dorsale appenninica abruzzese, in dissolvimento in serata. Temperature stabili.

Venerdì un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico sui litorali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; su subappenninche e massicci centrali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sull'Appennino occidentale cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Temperature minime in aumento.

Qualche lieve peggioramento è previsto per il pomeriggio di sabato, con deboli piogge in esaurimento serale ed ampi rasserenamenti. Domenica tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali, subappenninche, massicci centrali e sull'Appennino occidentale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata.