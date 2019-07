METEO: TORNA IL BEL TEMPO SULL'ABRUZZO, CALDO IN AUMENTO; LE PREVISIONI

Pubblicazione: 30 luglio 2019 alle ore 09:58

L'AQUILA - Un promontorio mobile di alta pressione prende di nuovo possesso dell'Italia, riportando il bel tempo su Marche e Abruzzo per l'intera settimana.

Cieli sereni o al più poco nuvolosi, con solo qualche fugace fenomeno durante il pomeriggio in Appennino fino a martedì.

Con il primo di agosto, secondo le previsioni di 3bmeteo.com, a seguito di un blando cedimento dell'alta pressione, non escludiamo qualche piovasco sulle Marche, in un contesto di variabilità.

Temperature di nuovo in rialzo, fino a riportarsi su valori di 33-34 gradi sulle zone interne entro giovedì; clima gradevolmente estivo e ventilato sulle coste.

PREVISIONI

Mercoledì: un promontorio mobile di alta pressione garantisce condizioni di bel tempo sulle regioni centrali adriatiche, con cieli ovunque sereni. Da segnalare solo qualche sparuto addensamento nelle ore diurne su rilievi e zone interne prospicienti. Temperature stabili o in lieve rialzo. Venti deboli in regime di brezza. Mari quasi calmi o poco mossi.

Giovedì: alta pressione a pieno regime a garantire condizioni di stabilità e bel tempo su Marche e Abruzzo, cieli sereni per l'intera giornata su tutti i settori, ridotta anche l'attività convettiva sui rilievi appenninici. Temperature in rialzo, massime fino a 34°C sulle zone interne. Venti in regime di brezza termica. Mari quasi calmi, o al più poco mossi durante il pomeriggio.

Venerdì: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali, subappenninche, massicci centrali e sull'Appennino occidentale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; moderati dai quadranti sud occidentali in quota. Zero termico nell'intorno di 4400 metri. Mare poco mosso.

Sabato: l'alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico su litorali, subappenninche e sull'Appennino occidentale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sui massicci centrali giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a settentrionali; deboli dai quadranti nord-occidentali in quota. Zero termico nell'intorno di 3950 metri. Mare mosso.

Domenica: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali, massicci centrali e sull'Appennino occidentale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulle subappenninche cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti molto deboli in attenuazione e in rotazione a orientali; deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali in quota. Zero termico nell'intorno di 3950 metri. Mare poco mosso.