METEO: TEMPERATURE SOPRA LA MEDIA, NUOVO PEGGIORAMENTO PER SAN VALENTINO

Pubblicazione: 12 febbraio 2020 alle ore 12:59

ROMA - A Milano da 19 a 15 gradi, a Pescara da 25 a 16, a Bari da 24 a 18: le temperature massime in alcune città italiane subiranno in giornata, in alcuni casi, un deciso calo rispetto ai valori di ieri, ma si manterranno sempre al di sopra delle medie stagionali.

Le previsioni sono dei meteorologi di Meteo Expert-Meteo.it, che sottolineano come il calo termico arrivi dopo i valori da primavera inoltrata registrati ieri a causa della massa d'aria calda sospinta sull'Italia da intense correnti occidentali, pilotate dalla tempesta Ciara (punte di 25 gradi sulla Sicilia orientale, di 24-25 sul medio Adriatico e di 19-20 gradi al Nord).

Dopo una giornata odierna con tempo stabile e in gran parte soleggiato, la situazione, precisano gli esperti, peggiorerà temporaneamente nella notte tra giovedì e venerdì per il passaggio di una debole perturbazione che porterà qualche pioggia soprattutto su Liguria, Toscana e Nordest.

Venerdì scivolerà verso il Centrosud per poi abbandonare la Penisola entro il weekend. Nel fine settimana, infatti, assisteremo ad un nuovo rinforzo dell'alta pressione, con un aumento delle temperature.