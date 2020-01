METEO: TEMPERATURE INVERNALI IN ABRUZZO, MA SOLEGGIATO FINO A META' MESE

Pubblicazione: 08 gennaio 2020 alle ore 11:46

L'AQUILA - La seconda settimana di Gennaio si è aperta all'insegna della stabilità atmosferica tra Marche e Abruzzo, con temperature tipicamente invernali per quanto riguarda i minimi, in particolare nei fondovalle appenninici dove sono attese una serie di giornate caratterizzate da gelate diffuse nottetempo.

Secondo le previsioni di 3bmeteo.com, da oggi tornerà infatti a rinforzarsi un campo di alta pressione che potrebbe persistere fino alla metà del mese, con temperature in rialzo in quota e sui litorali, ma con accentuata escursione termica sui fondovalle, specie sul comparto abruzzese.

Giovedì: giornata di sole sulle regioni centrali adriatiche grazie ad un ulteriore rinforzo dell'alta pressione; ben soleggiato su Marche e Abruzzo. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, massime in rialzo specie in quota, diffusamente superiori alle medie del periodo.

Freddo nella notte e al primo mattino sulle valli interne con gelate diffuse e marcate inversioni termiche rispetto alle alte quote. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi.

Venerdì: ancora anticiclone e tempo stabile e soleggiato su Marche e Abruzzo, al più innocue nubi alte di passaggio specie dalla sera. Temperature senza particolari variazioni: freddo nottetempo e al mattino con gelate sulle zone interne, più mite di giorno con massime sopra le medie; marcate inversioni termiche in Appennino. Venti deboli variabili o a tratti da Sudovest sulle zone interne. Mari poco mossi o calmi.

Sabato: un temporaneo indebolimento dell'alta pressione determinerà il passaggio di un modesto fronte nuvoloso sulle regioni centrali specie nella seconda parte del giorno, con cieli molto nuvolosi o a tratti coperti tra Marche e Abruzzo dove non si escludono anche locali pioviggini a ridosso dell'Appennino. Temperature minime in aumento, massime in generale diminuzione. Venti in graduale rotazione da Nordest, moderati in quota e deboli in pianura con locali rinforzi sulle aree costiere. Mare mosso.

Domenica: la pressione torna ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Nello specifico sui litorali nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; su subappenninche e sull'Appennino occidentale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sui massicci centrali giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in intensificazione e in rotazione a; Zero termico nell'intorno di 1500 metri. Mare da mosso a poco mosso.