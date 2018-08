METEO: SOLE E CALDO SU TUTTO L'ABRUZZO FINO A VENERDI', TEMPORALI NEL WEEK-END

Pubblicazione: 27 agosto 2018 alle ore 15:01

L'AQUILA - Dopo il brusco peggioramento del fine settimana, che ha causato temporali intensi nella giornata di domenica su tutto l'Abruzzo, la situazione meteorologica andrà rapidamente migliorando nei primi giorni della nuova settimana grazie al rinforzo dell'alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale.

Ci saranno delle giornate ampiamente soleggiate, mentre tra giovedì e venerdì nuovo aumento dell'instabilità atmosferica, con la possibilità di qualche locale temporale di calore, in vista di un possibile nuovo peggioramento nel weekend, come riporta 3bmeteo.com.

Temperature in nuovo graduale aumento da domani, ma con valori intorno alla media del periodo e senza eccessi di caldo.

Martedì: si consolida un campo di alta pressione sull'Europa centro-meridionale che favorisce una giornata stabile e ben soleggiata sul medio versante adriatico, con cieli sereni pressoché ovunque. Temperature in ripresa, su valori decisamente gradevoli. Venti moderati o tesi settentrionali, in attenuazione. Mare mosso.

Mercoledì: l'alta pressione continua a proteggere l'Europa centro-meridionale e l'Italia favorendo condizioni di tempo stabile e soleggiato sul medio versante adriatico, con temperature in ulteriore aumento su gradevoli valori tardo estivi.

Giovedì: l'alta pressione continua a garantire condizioni di bel tempo prevalente sulle regioni del Medio Adriatico, con ampio soleggiamento e solo qualche nuvola di passaggio nella seconda parte del giorno. Temperature pressoché stabili, clima caldo diurno ma senza eccessi.

Venerdì: un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali e sull'Appennino occidentale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; su subappenninche e massicci centrali cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata. Temperature minime in calo, con estremi di 19 gradi; massime stabili, con punte di 28 gradi. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti sud occidentali; molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali in quota. Zero termico nell'intorno di 3.750 metri.

Sabato: l'alta pressione interessa gran parte della regione favorendo condizioni di bel tempo, eccezion fatta per locali fenomeni pomeridiani. Nello specifico sui litorali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sulle subappenninche cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sui massicci centrali cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata; sull'Appennino occidentale cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarisce in serata. Temperature in generale stabili, con estremi di 19 gradi e punte di 28. Mare da quasi calmo a poco mosso.

Domenica: l'alta pressione cede rapidamente favorendo l'ingresso di aria più umida responsabile di un peggioramento nella seconda parte del giorno con debole piogge sparse. Nello specifico su litorali e massicci centrali cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio ; sulle subappenninche cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio, in attenuazione serale; sull'Appennino occidentale nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata. Temperature minime in aumento, con estremi di 19 gradi, massime in sensibile aumento, con punte di 28 gradi. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali; molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali in quota.