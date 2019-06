METEO: PRIME PROVE D'ESTATE IN ABRUZZO, SOLE ANCHE AD INIZIO SETTIMANA

Pubblicazione: 09 giugno 2019 alle ore 11:16

LANCIANO - Una domenica prevalentemete soleggiata in Abruzzo, dal sapore estivo, con qualche eccezione nelle aree interne a partire dal pomeriggio.



Una condizione che si ripeterà anche domani con un clima prettamente estivo su Marche e Abruzzo, ma con velature in transito dal pomeriggio-sera in ispessimento soprattutto sulle Marche e locali annuvolamenti sui principali rilievi appenninici, con isolati acquazzoni pomeridiani sul comparto appenninico abruzzese, come spiegano i meteorologici di 3BMeteo.

E martedì un campo di alte pressioni arriverà ad abbracciare la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali, subappenninche, massicci centrali e sull'Appennino occidentale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Una stabilità che, almeno secondo le tendenze, potrebbe protrarsi anche fino a mercoledì.