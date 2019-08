METEO: POSSIBILI TEMPORALI FINO A SABATO, POI SOLE E TEMPERATURE IN AUMENTO

Pubblicazione: 02 agosto 2019 alle ore 12:03

L'AQUILA - Il campo di alta pressione che ha determinato un periodo ben soleggiato e caldo, tenderà a retrocedere verso Sud favorendo il passaggio di un impulso instabile di origine atlantica nel corso di venerdì, con diffusa variabilità anche sulle regioni del medio versante adriatico sin dalla mattinata, dove non si escludono già locali piovaschi, come riporta 3bmeteo.com.

Dal tardo pomeriggio e in serata rovesci e temporali tenderanno ad interessare le alte Marche, con fenomeni localmente di forte intensità ed accompagnati da grandinate e improvvise raffiche di vento; fenomeni più isolati sulle Marche meridionali e sul versante costiero dell'Abruzzo nottetempo e nelle prime ore della mattinata di sabato.

Fine settimana che vedrà comunque il ritorno di condizioni soleggiate, salvo residua nuvolosità medio-bassa sabato mattina e locali temporali di calore sui rilievi abruzzesi nel pomeriggio; domenica poco nuvolosa e con temperature in aumento, su valori comunque intorno alle medie del periodo.

PREVISIONI

Sabato: al seguito del passaggio instabile di venerdì notte, il tempo si mantiene variabile al mattino su Marche e Abruzzo con qualche isolato e breve piovasco possibile sulle coste abruzzesi e sulle vicine aree subappenniniche. Nel pomeriggio tuttavia sole prevalente specie sui litorali, mentre sull'Appennino abruzzese potranno innescarsi occasionali brevi acquazzoni, in esaurimento entro sera. Temperature in calo con clima più gradevole, a tratti ventilato sulle coste dove soffierà il Maestrale. Mari mossi.

Domenica: si rinforza un promontorio anticiclonico garanzia di tempo soleggiato su Marche e Abruzzo, salvo innocui annuvolamenti sparsi tra pomeriggio e sera. Temperature in lieve ripresa nei valori massimi, ma caldo senza eccessi, in calo le minime notturne. Venti residui di Maestrale al mattino, poi di brezza. Mari inizialmente mossi ma con moto ondoso in calo.

Lunedì: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali, subappenninche e sull'Appennino occidentale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sui massicci centrali cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata. Venti molto deboli in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a occidentali in quota. Zero termico nell'intorno di 3950 metri. Mare da poco mosso a quasi calmo.

Martedì: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali, subappenninche, massicci centrali e sull'Appennino occidentale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli in rotazione a orientali; deboli occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali in quota. Zero termico nell'intorno di 4100 metri. Mare poco mosso.