METEO: PIOGGE DIFFUSE E CALO

TERMICO, FINE SETTIMANA

TRA NUBI E SCHIARITE

Pubblicazione: 05 ottobre 2018 alle ore 12:57

L'AQUILA - Un deciso aumento della nuvolosità sulle regioni del medio versante adriatico, già nel corso della notte, ha portato le prime piogge a partire dall'Abruzzo sud-occidentale, in estensione alle basse Marche nel primo pomeriggio e al resto della regione entro sera.

In particolar modo nel corso di oggi è atteso un graduale peggioramento a partire dall'Abruzzo. Dalla sera le piogge tenderanno a portarsi verso Nord, favorendo locali schiarite sull'Abruzzo. Temperature in calo nei valori massimi, come riportato dal sito 3BMeteo, ma in lieve aumento nel weekend grazie ai venti di Scirocco.

Sabato la circolazione depressionaria posizionata tra Sardegna e Tirreno centrale determinerà una giornata caratterizzata da diffusa nuvolosità sin dalla mattinata, con il transito di qualche pioggia (localmente a carattere di rovescio) nel pomeriggio-sera a partire dai settori interni abruzzesi, in estensione verso Nordest; locali aperture saranno possibili in mattinata al confine con il Molise. Temperature in lieve aumento nei valori massimi, specie sull'Abruzzo. Mare mosso.

Domenica una blanda circolazione depressionaria continua ad interessare il Mediterraneo centrale, determinando un'altra giornata caratterizzata da diffusa nuvolosità sulle regioni centrali della Penisola. Anche su Marche e Abruzzo sarà infatti una domenica molto nuvolosa con il transito di alcuni rovesci di pioggia nel pomeriggio sera a partire dalla dorsale appenninica, con locali sconfinamenti fin verso le coste, in particolare sul comparto abruzzese. Temperature stabili o in lieve aumento. Venti deboli variabili o settentrionali al largo. Mare mosso.