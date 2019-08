METEO: ONDATA DI CALDO INTENSO, PUNTE FINO A 35 GRADI IN ABRUZZO, LE PREVISIONI

Pubblicazione: 03 agosto 2019 alle ore 15:57

L'AQUILA - Il ritorno dell'anticiclone sull'Italia apre una nuova fase di stabilità e di caldo con temperature in aumento.

Ma il caldo non sarà ovunque il medesimo a causa delle oscillazioni del fronte sub tropicale africano che a tratti interesseranno soprattutto il sud portando valori anche di diversi gradi sopra le medie.

Un altro picco, secondo le previsioni di 3bmeteo.com, lo attendiamo intorno a giovedì quando compatibilmente con le condizioni locali, le massime potranno tornare di nuovo sulla soglia dei 40 gradi, viceversa al Centro Nord le temperature saranno più normali ma non mancheranno locali situazioni di caldo anche intenso, soprattutto sulla Val padana.

L'alta pressione torna a rinforzarsi, il tempo migliora su Marche e Abruzzo, a garanzia di un fine settimana soleggiato. Solo sabato attendiamo residua variabilità dapprima sulle coste adriatiche e poi nel pomeriggio su quelle interne.

Nuova settimana prenderà piede l'anticiclone Nord africano a garanzia di una nuova lunga fase stabile ma anche molto caldo: le temperature in ripresa potranno raggiungere nuovamente i 34-35 gradi sulle zone interne.

PREVISIONI

Domenica: si rinforza un promontorio anticiclonico garanzia di tempo soleggiato su Marche e Abruzzo, salvo innocui annuvolamenti sparsi tra pomeriggio e sera a partire dalle aree interne. Temperature in lieve ripresa nei valori massimi, ma caldo senza eccessi, in calo le minime notturne con clima fresco al primo mattino specie sulle aree interne. Venti residui di Maestrale al mattino, poi di brezza. Mari da poco mossi a inizialmente mossi ma con moto ondoso in rapido calo.

Lunedì: alta pressione con tempo stabile e soleggiato su Marche e Abruzzo, al più qualche innocua nube durante il pomeriggio sui crinali appenninci. Temperature in aumento con caldo i intensificazione e picchi fino a 34°C sulle zone interne. Venti a regime di brezza, mari poco mossi.

Martedì: l'alta pressione subtropicale africana continua a proteggere le regioni del Centro-Sud italia garantendo anche oggi una bella giornata di sole su Marche e Abruzzo, con caldo in intensificazione. Attesi picchi fino a 34-35°C sulle zone interne, caldo che si mantiene anche durante le ore serali e notturne. Venti a prevalente regime di brezza, con tendenza a disposizione da SO tra sera e mattino. Mari quasi calmi o poco mossi durante il pomeriggio.

Mercoledì: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali, subappenninche, massicci centrali e sull'Appennino occidentale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti molto deboli in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali in quota. Zero termico nell'intorno di 4150 metri. Mare poco mosso.

Giovedì: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali, subappenninche e sull'Appennino occidentale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sui massicci centrali cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti deboli in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; moderati dai quadranti sud occidentali in quota. Zero termico nell'intorno di 4100 metri. Mare da poco mosso a mosso.