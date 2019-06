METEO: ONDATA DI CALDO AFRICANO INVESTE L'ABRUZZO NEL WEEK-END, LE PREVISIONI

Pubblicazione: 27 giugno 2019 alle ore 09:04

L'AQUILA - La lingua di aria rovente che si innalza dal Nord Africa, ed in particolare dall'Algeria, risalendo il Mediterraneo e puntando verso l'Europa centrale passando per l'Italia sta raggiungendo il culmine proprio in queste ore sulle nostre regioni.

Il tempo si manterrà in prevalenza stabile, come riporta 3bmeteo.com, salvo qualche temporale di calore su Calabria, Sicilia, estremo Nordest, venerdì Appennino, tirreniche e Prealpi, ma l'elemento di maggior rilievo sarà il caldo asfissiante che caratterizzerà le giornate di giovedì e venerdì soprattutto al Nord, con anche elevato disagio fisico.

L'anticiclone subtropicale domina la scena meteorologica anche tra Marche e Abruzzo, determinando una settimana stabile, ben soleggiata e calda, seppur senza particolari eccessi sul medio versante adriatico.

Le temperature raggiungeranno valori massimi pomeridiani di 33-34 gradi nelle aree interne di Marche e Abruzzo segnatamente da mercoledì in poi, qualche grado in meno lungo le aree costiere complici le brezze.

Locali annuvolamenti pomeridiani, come riporta 3bmeteo.com, saranno probabili sui rilievi appenninici con isolati acquazzoni di calore in rapido dissolvimento entro sera.

PREVISIONI

Venerdì: caldo e afa sulle regioni adriatiche, sebbene con picchi di temperature più bassi rispetto a quelli attesi sulle regioni tirreniche e sull'Italia settentrionale con cieli in prevalenza sereni sulle aree costiere e qualche annuvolamento pomeridiano sulle aree appenniniche dove non si esclude qualche isolato acquazzone. Venti deboli o moderati dai quadranti nordorientali; moderati settentrionali in quota. Mare mosso.

Sabato: l'alta pressione di origine africana rimane centrata sulla Francia e le regioni centrali adriatiche rimangono un po' ai margini dell'onda di calore più intensa. La giornata di sabato sarà ancora caratterizzata da un cielo in prevalenza sereno per tutto l'arco delle 24 ore. Ventilazione dai quadranti nordorientali a tutte le quote deboli nell'interno, moderati sui litorali e in quota. Mari mossi.

Domenica: un campo di alta pressione garantisce bel tempo con cielo in prevalenza sereno su Marche e Abruzzo con temperature tipicamente estive, senza eccessi. I valori massimi raggiungeranno i 30-32 gradi sulle aree subappenniniche, rimanendo contenuti, intorno ai 28-29 gradi sulle aree costiere. Ventilazione debole a regime di brezza. Mari poco mossi.

Lunedì: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali, subappenninche, massicci centrali e sull'Appennino occidentale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti molto deboli in attenuazione e in rotazione a orientali; deboli in rotazione a occidentali in quota. Zero termico nell'intorno di 4250 metri. Mare poco mosso.