METEO: NUVOLE E PIOGGIA APRONO NUOVA SETTIMANA, POI TEMPERATURE IN AUMENTO

Pubblicazione: 01 marzo 2020 alle ore 14:03

L'AQUILA - Su Marche e Abruzzo sarà un weekend caratterizzato da nuvolosità irregolare, in particolare nel corso di domenica, per l'avvicinamento di una perturbazione atlantica proprio nella seconda parte del giorno porterà anche piogge sparse sull'Appennino, in locale sconfinamento in serata anche sulle aree subappenniniche orientali e costiere.

Una seconda perturbazione, anche piuttosto intensa, si legge su 3bmeteo.com, transiterà tra il pomeriggio-sera di lunedì e martedì, dove le piogge potranno risultare localmente forti sui crinali appenninici confinali con Umbria e Lazio, ma con rovesci anche sulle coste; non si escludono locali fenomeni temporaleschi. Quota neve piuttosto alta in Appennino, generalmente sopra i 1.700-1.900 metri, in calo da martedì pomeriggio verso i 1.200-1.400 metri sulle Marche.

Miglioramento atteso da mercoledì pomeriggio.

Temperature in aumento sulle aree costiere e subappenniniche per locali condizioni di Garbino, specie sul comparto abruzzese.

PREVISIONI

LUNEDI': un'intensa perturbazione atlantica raggiunge il Centro-Nord Italia causando un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche nella seconda parte della giornata anche su Marche e Abruzzo, con piogge e rovesci in arrivo soprattutto sulle aree occidentali, in locale sconfinamento fin sulle aree costiere in serata. Venti sostenuti di Libeccio in quota, Scirocco sulle aree costiere anche di moderata intensità nella seconda parte del giorno. Temperature minime in deciso aumento, massime stazionarie o in ulteriore lieve aumento per locali condizioni di Garbino, con punte di 19-22°C sulle aree collinari abruzzesi.. Mare mosso.

MARTEDI': la perturbazione sopraggiunta nel pomeriggio di lunedì interesserà ancora Marche e Abruzzo seppur con effetti limitati alle aree appenniniche confinali con Umbria e Lazio, dove sono attesi rovesci localmente forti dal pomeriggio-sera. Maggiori schiarite invece sulle aree costiere specie tra mattina e prima parte del pomeriggio, poi nubi in graduale aumento da Ovest entro sera, con anche la possibilità di qualche rovescio sulle coste marchigiane. Temperature in lieve diminuzione seppur sempre piuttosto miti nelle ore centrali del giorno su aree subappenniniche e collinari del versante orientali per condizioni di Garbino, con punte prossime ai 20°C in Abruzzo. Ventilazione ancora proveniente dai quadranti meridionali, con raffiche di Garbino anche localmente forti in Abruzzo, poi in graduale rotazione da Nordovest entro la notte. Mare da agitato a molto mosso.

MERCOLEDI': infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sul litorale settentrionale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso a partire dal pomeriggio; sul litorale meridionale nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l'intera giornata; sul subappennino nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi; sull'Appennino molto nuvoloso o coperto per tutto l'arco della giornata con piogge e rovesci pomeridiani, anche a sfondo temporalesco. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell'intorno di 1350 metri. Mare molto mosso.