METEO: NUOVA PERTURBAZIONE IN ARRIVO IN ABRUZZO, ATTESI ROVESCI E CALO TEMPERATURE

Pubblicazione: 27 aprile 2019 alle ore 20:11

L'AQUILA - Il fine settimana si conclude con il passaggio della perturbazione numero 8 del mese di aprile, seguita da aria più fredda, che interesserà relativamente anche l'Abruzzo.

A spiegarlo è il meteorologo Angelo Ruggieri di Meteo in Abruzzo.

La giornata di domenica 28 aprile vedrà iniziali condizioni di tempo prevalentemente soleggiato su tutto il territorio, con nubi e sole che si alterneranno durante la mattinata.

Nel corso pomeriggio graduale aumento della nuvolosità a partire dai settori settentrionali, in estensione sul resto della Regione. Non mancheranno rovesci sparsi, più probabili sui rilievi, teramano e pescarese. Fenomeni che dovrebbero risultare più sporadici e meno intensi altrove. Fiocchi di neve al di sopra dei 1800/2000 metri di quota. Temperature in graduale diminuzione.

Venti inizialmente tra deboli e moderati da SO nelle zone interne, da E/SE lungo la costa; dalla sera rotazione e rinforzo dai quadranti nord-occidentali soprattutto lungo i litorali. Moto ondoso, di conseguenza, in graduale aumento.