METEO: NUOVA ONDATA DI MALTEMPO IN ARRIVO, PERTURBAZIONE NEL WEEK-END

Pubblicazione: 21 novembre 2019 alle ore 18:31

ROMA - Ancora piogge e rovesci sull'Italia: 3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni.

VENERDI' 22 NOVEMBRE - Al Nord tempo in ulteriore peggioramento con piogge e rovesci su gran parte delle regioni, meno probabili in Romagna; nevicate dai 1200/1400m. Temperature stabili, massime tra 9 e 13. Al Centro variabile e a tratti instabile sulle regioni tirreniche, meglio sui versanti adriatici con schiarite. Temperature in aumento, massime tra 12 e 17. Al Sud nuvolosità in parziale aumento da Ovest con possibilità di qualche fenomeno specie sulla Campania settentrionale. Temperature stabili o in locale rialzo, massime tra 14 e 19.

SABATO 23 NOVEMBRE - Al Nord ancora molte nubi con piogge e rovesci su Nordovest e Triveneto, in parziale attenuazione serale; nevicate dai 1000/1400m. Temperature in lieve rialzo, massime tra 10 e 16. Al Centro nuove piogge in arrivo sulla Sardegna e a seguire sui versanti tirrenici; nubi in aumento sulle adriatiche. Temperature in aumento, massime tra 14 e 18. Al Sud avvio soleggiato ma con tendenza a nuovo peggioramento ad iniziare da Sicilia e ioniche entro metà pomeriggio/sera. Temperature in lieve aumento, massime tra 15 e 20.

DOMENICA 24 NOVEMBRE - Al Nord nubi in transito associate a tratti di deboli precipitazioni sul Nordovest, qualche schiarita in più invece al Nordest. Temperature in lieve rialzo, massime tra 12 e 16. Al Centro residue piogge entro metà pomeriggio su basso Lazio, Marche e Abruzzo, molte nubi ma con tempo asciutto altrove. Temperature in lieve calo, massime tra 14 e 17. Al Sud deciso maltempo con rovesci e temporali, anche forti tra Sicilia e Calabria, attenua dalla sera iniziando da Ovest. Temperature in lieve calo, massime tra 13 e 18.