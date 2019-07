METEO: NUOVA ONDATA DI CALDO AFRICANO, PUNTE OLTRE 35 GRADI IN ABRUZZO. PREVISIONI

Pubblicazione: 20 luglio 2019 alle ore 09:40

L'AQUILA - Nel weekend anticiclone subtropicale in graduale rinforzo sul Mediterraneo centro-occidentale e sul Centro-Sud Italia, incluse Marche e Abruzzo.

Tuttavia, come riporta 3bmeteo.com, nel pomeriggio di sabato qualche locale e veloce temporale potrà ancora formarsi sull'Appennino abruzzese, in esaurimento comunque entro sera; domenica ben soleggiata pressoché ovunque salvo locali addensamenti cumuliformi nelle ore pomeridiane sulla dorsale appenninica.

Da lunedì ulteriore rinforzo del promontorio anticiclonico, garanzia di un nuovo periodo ben stabile, soleggiato e piuttosto caldo, con valori termici in rialzo fin verso i 33-35 gradi sulle aree interne specie a metà settimana, con rischio molto basso di precipitazioni sui settori interni. Qualche grado in meno lungo le zone costiere, ma in un contesto via via più afoso.

PREVISIONI

Sabato: alta pressione in rinforzo con sole prevalente su Marche e Abruzzo, al più con locali e veloci acquazzoni o temporali pomeridiani sui massicci appenninici abruzzesi. Temperature in aumento, caldo in intensificazione ma per ora ancora senza particolari eccessi. Venti a regime di brezza con mari poco mossi o quasi calmi.

Domenica: l'anticiclone africano inizia la rimonta sull'Italia portando tanto sole su Marche e Abruzzo, salvo la consueta formazione di addensamenti cumuliformi pomeridiani sui crinali appenninici abruzzesi e sui Sibillini, ma con rischio molto basso di rovesci o temporali di calore associati. Temperature in ulteriore lieve aumento, caldo in intensificazione con punte anche di 33-34°C sulle aree interne.

Lunedì: alta pressione subtropicale ben salda sul Mediterraneo centro-occidentale e sull'Italia. Su Marche e Abruzzo sarà un'altra giornata soleggiata salvo il transito di innocue velature stratiformi e locali addensamenti cumuliformi nelle aree appenniniche durante le ore pomeridiane. Caldo in ulteriore accentuazione con valori massimi pomeridiani prossimi ai 35°C sui fondovalle a pianure interne; condizioni di afa sulle aree costiere. Venti deboli e a regime di brezza. Mare quasi calmo.

Martedì: un campo di alta pressione di matrice subtropicale interessa l'Italia determinando bel tempo e caldo intenso su Marche e Abruzzo, con valori massimi pomeridiani prossimi ai 35°C sulle pianure interne e clima afoso lungo le aree costiere; locali addensamenti cumuliformi nelle ore pomeridiane sui crinali appenninici e innocue velature in transito. Venti deboli e a regime di brezza. Mare da poco mosso a quasi calmo.

Mercoedì: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali e subappenninche cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sui massicci centrali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sull'Appennino occidentale cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali in quota. Zero termico nell'intorno di 4100 metri. Mare poco mosso.

Giovedì: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali, subappenninche, massicci centrali e sull'Appennino occidentale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli in rotazione ai quadranti nord-orientali; moderati dai quadranti nord-occidentali in intensificazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali in quota. Zero termico nell'intorno di 4150 metri. Mare poco mosso.