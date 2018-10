METEO: NUBI IN AUMENTO NEL WEEK-END, DOMENICA ARRIVA LA PIOGGIA IN ABRUZZO

Pubblicazione: 24 ottobre 2018 alle ore 18:16

L'AQUILA - Dopo le temperature in rialzo delle ultime 24 ore sembra esserci un peggioramento delle condizioni meteo in tutto l'Abruzzo per il prossimo fine settimana.

È prevista una vasta discesa di aria fredda diretta principalmente verso l’Europa orientale e verso i vicini Balcani. da venerdì previsto un aumento della nuvolosità sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna, a causa dell’avvicinamento di una vasta ed intensa perturbazione di origine atlantica, preceduta da correnti meridionali che determineranno annuvolamenti sul settore tirrenico e, localmente, anche sul settore occidentale di tutto l'Abruzzo, in particolar modo sulla Marsica.

Già da sabato mattina nubi in aumento sul versante Appenninico e prevalentemente sereno sulle altre aree, è prevista inoltre una progressiva intensificazione della nuvolosità e delle precipitazioni sulla Marsica, nell’Aquilano e sulle zone montuose, mentre, alla base dei dati attuali, non si esclude un moderato peggioramento anche sul versante orientale su tutta la regione tra sabato e domenica.

Condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nel corso della giornata, ma si tratterà di nubi alte e stratificate che non produrranno fenomeni.

Foschie dense e banchi di nebbia nelle valli interne dell’Aquilano e sulla Marsica e localmente, sul versante orientale.

Ancora tempo stabile per giovedì, con possibili annuvolamenti nel corso della giornata, mentre da venerdì è previsto un graduale aumento della nuvolosità soprattutto sulla Marsica e nell’Aquilano.

Temperature in diminuzione nei valori minimi, in aumento nei valori massimi, venti deboli dai quadranti settentrionali, specie lungo la fascia costiera e collinare; occidentali altrove, mare poco mosso o localmente mosso durante le ore centrali della giornata.