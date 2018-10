METEO: NUBI E PIOGGIA SU TUTTO L'ABRUZZO, TEMPERATURE STAZIONARIE

Pubblicazione: 08 ottobre 2018 alle ore 20:10

L'AQUILA - Correnti umide nordorientali scorrono nei medio-bassi strati dell'atmosfera sulle regioni del medio versante adriatico nel corso dei prossimi giorni, favorendo nuvolosità sparsa sull'Abruzzo, con locali piogge sulla dorsale appenninica.

Temperature stazionarie e intorno ai valori medi del periodo, in rialzo nel corso della settimana specie nei valori diurni, come riporta 3bmeteo.com.

Martedì: un campo di alta pressione rimonta dall'Europa orientale verso il Mediterraneo centrale favorendo una maggiore stabilità atmosferica, anche se un blando flusso orientale nei bassi strati impedirà una giornata soleggiata.

Ne conseguiranno schiarite alternate a nubi sparse sul medio versante adriatico, con qualche addensamento in più sulle zone interne dell'Appennino e occasionali scrosci di pioggia sul comparto abruzzese occidentale nel corso del pomeriggio.

Temperature stabili, venti deboli variabili od orientali, mare poco mosso.

Mercoledì: l'Italia si trova compresa tra un campo di alta pressione, avente i suoi massimi tra Germania e Russia, e correnti atlantiche provenienti dalla Penisola iberica. Ne consegue una giornata soleggiata sul medio versante adriatico, con al più qualche blando annuvolamento di passaggio.

Foschie nottetempo nelle valli, temperature in ulteriore aumento diurno, venti deboli variabili, mari poco mossi.

Giovedì: l'alta pressione sull'Europa centro-orientale estende la sua influenza fino all'Italia favorendo condizioni in prevalenza stabili fin sul medio versante adriatico, anche se infiltrazioni di correnti più umide dai quadranti occidentali determinano alcuni annuvolamenti sulle zone più interne dell'Abruzzo.

Nelle ore più fredde formazione di foschie e banchi nebbia sulle zone di pianura e sulle conche appenniniche. Temperature stabili, venti deboli variabili o orientali. Mare poco mosso.

Venerdì: l'alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico su litorali e subappenninche cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sui massicci centrali giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sull'Appennino occidentale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino.

Temperature minime in calo, con estremi di 14 gradi; massime stabili, con punte di 21 gradi.

Venti molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali in quota. Zero termico nell'intorno di 3,250 metri. Mare poco mosso.



Sabato: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali, subappenninche, massicci centrali e sull'Appennino occidentale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, temperature in generale stabili, con estremi di 14 gradi e punte di 21 gradi.

Venti deboli settentrionali; molto deboli settentrionali in quota.