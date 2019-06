METEO: ''NESSUNA BOLLA ROVENTE'', AL CALDO ESTIVO SI ALTERNANO BREVI PIOGGE

Pubblicazione: 19 giugno 2019 alle ore 14:29

L'AQUILA - Giornate assolate e calde di un'estate pronta ad entrare a pieno regime in Abruzzo ma con qualche eccezione.

Al caldo afoso, con punte di 32-33 gradi, si alterneranno possibili brevi temporali tra pomeriggio e prima serata su Sibillini, ascolano e Appennino abruzzese. Una situazione di stallo che dovrebbe proseguire per gran parte della nuova settimana.

Sebbene in questi giorni circolino diverse notizie sull'imminente arrivo del "temibile" Lucifero, e di una "bolla rovente" impazzita", il promontorio di matrice nord-africana, stando agli ultimi aggiornamenti, potrebbe interessare maggiormente l'Europa centro-settentrionale lasciando ai "margini" la nostra Penisola, come spiega il meteorologo Ampro Angelo Ruggieri.

Questo non significa che non farà caldo, ma che con ogni probabilità l'atmosfera non sarà poi così stabile.

"Siamo ovviamente ancora nel campo delle ipotesi. Lasciamo all'atmosfera il tempo necessario di 'comunicarci' la proprie intenzioni".