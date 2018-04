METEO: NEL WEEKEND PIOGGIA,

VENTO E NUBI SPARSE SU TUTTO

L'ABRUZZO, CALO TEMPERATURE

Pubblicazione: 13 aprile 2018 alle ore 14:12

L'AQUILA - Nel weekend torna la pioggia sull'Abruzzo, in particolare sulla zona della Marsica e dell'Aquilano.

Un temporaneo rialzo dei valori di pressione sul Mediterraneo centrale favorirà un miglioramento delle condizioni meteorologiche tra oggi e domani, ma con il frequente passaggio di nuvolosità stratificata a quote medio-alte.

In base a quanto riportato da 3bmeteo.com, domenica ci sarà un nuovo peggioramento per la risalita di una perturbazione proveniente dal Nord-Africa, associata a una circolazione depressionaria in quota.

La perturbazione riporterà un debole calo delle temperature e piogge sparse specie sulle aree interne, che proseguiranno anche per la giornata di lunedì 16 aprile, ad eccezione della zona costiera.