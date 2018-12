METEO: MASSIME IN CALO E POSSIBILI NEVICATE A BASSA QUOTA LA PROSSIMA SETTIMANA

Pubblicazione: 09 dicembre 2018 alle ore 10:54

L'AQUILA - La Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per le agiornata di oggi, domenica 9 dicembre: in Abruzzo sono in arrivo vento forte e possibili mareggiate sulle coste, mentre, secondo le previsioni, potrebbero esserci deboli nevicate a bassa quota nella giornata di mercoledì 12 dicembre.

L’avviso è valido dalle 4 di oggi alle ore 4 di domani, lunedì 10 dicembre.

Secondo le previsionoi di 3bmeteo.com, un blando fronte instabile in discesa da Nordovest attraversa rapidamente il medio versante adriatico determinando un nuovo aumento della nuvolosità sui crinali appenninici di confine con Umbria e Lazio, con locali e rapidi rovesci di pioggia sui settori occidentali, specie tra Sibillini, Gran Sasso e Ovindoli, ma con tendenza a miglioramento tra la sera e la notte; in prevalenza soleggiato lungo i settori subappenninici e costieri. Temperature in aumento nei valori massimi, in calo dalla sera. Venti in rinforzo da ONO fino a tesi la sera in mare aperto, raffiche di Garbino sugli entroterra. Mare fino a molto mosso la sera al largo.

Lunedì: nonostante il temporaneo rinforzo dell'alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale, masse d'aria più fredde e instabili proveniente dalle alte latitudini europee affluiranno lungo il versante adriatico determinando nuvolosità in aumento soprattutto tra basse Marche e Abruzzo orientale, con la possibilità anche di rovesci lungo le zone costiere nel pomeriggio-sera e subappenniniche, localmente a carattere temporalesco tra Chietino-Vastese; più soleggiato invece sulle alte Marche e sull'Abruzzo occidentale, pur con annuvolamenti nella seconda parte del giorno. Temperature in diminuzione. Venti moderati da NNO tendenti a ruotare da NE. Mare da molto mosso a mosso.

Martedì: un flusso di correnti nord-occidentali favorisce ancora condizioni stabili e soleggiate anche sulle regioni del medio versante adriatico, con cieli sereno o poco nuvolosi ma con clima via via più fresco grazie all'aria più fredda sopraggiunta nella giornata di ieri dal Nord Europa; non si escludono locali annuvolamenti solo sull'Abruzzo meridionale. Temperature in generale calo specie nei valori minimi notturni con diffuse gelate nei fondovalle appenninici. Venti moderati in quota da NO, tendenti a ruotare da OSO sull'Appennino occidentale tra sera e notte. Mare mosso.

Mercoledì: l'alta pressione si indebolisce, favorendo l'arrivo di aria più umida responsabile di un lento aumento della nuvolosità dal pomeriggio con deboli nevicate dalla serata. Nello specifico su litorali e subappenninche cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge serali; su massicci centrali e sull'Appennino occidentale cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli nevicate serali. Temperature minime in aumento, con estremi di 4 gradi; massime in calo, con punte di 8 gradi. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti sud-orientali; molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali in quota. Zero termico nell'intorno di 900 metri. Mare da poco mosso a mosso.

Giovedì: infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sui litorali nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sulle subappenninche Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio; su massicci centrali e sull'Appennino occidentale nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi. Temperature in generale aumento, con estremi di 6 gradi e punte di 10 gradi. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; molto deboli settentrionali in quota. Zero termico nell'intorno di 1150 metri. Mare mosso.