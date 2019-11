METEO: LUNEDI' PIU' SOLEGGIATO MA MARTEDI' NUOVO PEGGIORAMENTO

Pubblicazione: 03 novembre 2019 alle ore 14:19

L'AQUILA - Una perturbazione atlantica attraversa l'Italia interessando - seppur in maniera più attenuata - anche Marche e Abruzzo. Piogge inizialmente sull'Appennino, ma in estensione anche alle coste entro sera, localmente a carattere di rovescio o temporale. Queste le previsioni di 3bmeteo.it.

Temperature in temporaneo aumento pomeridiano su coste e subappennino (con punte anche di 20-22°C tra tarda mattinata e prime ore del pomeriggio), poi in calo serale, specie in quota. Venti sostenuti di Libeccio, forti in Appennino; teso Scirocco sull'Adriatico che sarà molto mosso.

La perturbazione giunta domenica si allonterà verso i Balcani favorendo un miglioramento su Marche e Abruzzo con ampie schiarite sin dal mattino, salvo residua nuvolosità sui crinali appenninici a confine con il Lazio. Da segnalare tuttavia il vento a tratti forte di Libeccio e Garbino che soffierà per gran parte della giornata. Tra sera e notte graduale aumento della nuvolosità soprattutto sull'Abruzzo occidentale, per l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica che investirà le regioni centrali tirreniche. Temperature in ulteriore aumento. Mare molto mosso o agitato al largo.

Una nuova perturbazione atlantica raggiungerà il Centro-Nord Italia interessando solo parzialmente Marche e Abruzzo, con rovesci sui settori più occidentali, localmente intensi nel comparto abruzzese al confine con il Lazio (specie sui Monti della Meta e Piana del Fucino); altrove maggiore variabilità in un contesto che per gran parte della giornata risulterà asciutto. Segnaliamo tuttavia che qualche rovescio riuscirà ad estendersi verso le coste di Marche entro la sera e verso quelle abruzzesi tra sera e notte. Temperature minime notturne in lieve aumento, massime stazionarie o in lieve calo. Venti forti in Appennino da Sudovest, con estese condizioni di Garbino fin sulle coste. Mare da mosso a molto mosso.