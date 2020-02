METEO: L'INVERNO NUOVAMENTE IN PAUSA, DOMANI TORNA CALDO ANOMALO

Pubblicazione: 06 febbraio 2020 alle ore 16:17

ROMA - Le basse temperature di questi giorni sono state solo una breve parentesi di freddo: sta infatti per ritornare il caldo anomalo e l'inverno andrà nuovamente in pausa, secondo quanto informa il meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara.

Dopo il gennaio più caldo di sempre a livello globale e "archiviata l'irruzione fredda di mercoledì che ha portato aria d'inverno e neve a quote basse su alcune zone del Centrosud - sottolinea - ora rimonta l'anticiclone e la stagione invernale tornerà ad assopirsi".

"Fino al weekend, in particolare - aggiunge Ferrara - ci sarà sole prevalente con al più qualche nube residua al Sud e addensamenti tra Toscana, Liguria e Piemonte. Domenica nubi in ulteriore aumento al Nord e lungo le regioni tirreniche, ma con precipitazioni al più deboli ed isolate. Le temperature saranno in nuovo inesorabile aumento e tornerà altresì a peggiorare la qualità dell'aria nei grandi centri urbani e in generale sulla Pianura Padana".

La prossima settimana, invece, l'Italia sarà lambita da una potente tempesta che investirà mezza Europa.

"Tra domenica e martedì - precisa il meteorologo di 3bmeteo.com - colpirà le Isole Britanniche, Francia, Olanda, Belgio, quindi anche Germania, Danimarca, Scandinavia e successivamente gli Stati orientali saranno interessati da piogge, rovesci ma soprattutto forti venti di Ponente, con raffiche anche di oltre 100km/h, possibili danni e disagi".

"L'Italia verrà appena lambita con una ventilazione a tratti sostenuta da Ovest, nuvolosità irregolare al Nord e sui versanti tirrenici ma con poche piogge e in un contesto climatico ancora relativamente mite per il periodo".