METEO: WEEKEND IMMACOLATA,

CALANO LE TEMPERATURE MA

NESSUNA ONDATA DI GELO

Pubblicazione: 07 dicembre 2018 alle ore 13:37

L'AQUILA - "Nessuna ondata di gelo alle porte: 'Polo Nord' e 'Siberia' restano nei luoghi d'origine".

Il meteorologo Angelo Ruggieri fa il punto della situazione per il weekend dell'Immacolata in Abruzzo.

Un fine settimana caratterizzato prevalentemente da variabilità, con venti sostenuti e progressiva diminuzione delle temperature.

"Ci attende un fine settimana spiccatamente variabile e progressivamente più freddo a causa di alcuni fronti perturbati nord-atlantici che tra, sabato e domenica transiteranno sull’Italia coinvolgendo anche l’Abruzzo", precisa.

"l primo di questi raggiungerà velocemente la nostra Regione durante la giornata di sabato 8 preceduto dal più mite Garbino che, soltanto temporaneamente, favorirà un lieve rialzo termico e seguito da venti tesi di Maestrale che faciliteranno una successiva diminuzione delle temperature, il tutto accompagnato da brevi rovesci. Rapido miglioramento delle condizioni meteorologiche a partire dalla sera".

"Medesimo copione per la giornata di domenica 9 quando un’altra veloce perturbazione diretta verso i Balcani favorirà un nuovo, rapido e modesto peggioramento nella seconda parte della giornata con scarsa possibilità di fenomeni ma con venti in intensificazione dai quadranti occidentali".

Per quanto riguarda la prossima settimana, invece, "stando agli ultimi aggiornamenti, la tendenza per i primi giorni vedrebbe una fase più fredda, in particolar modo tra martedì 11 e mercoledì 12. L'Italia, con ogni probabilità, sarà interessata in maniera piuttosto marginale anche se sulla nostra regione, sensa dubbio più esposta a questo tipo di circolazione, avvertiremo sensazioni tipicamente invernali, ma senza eccessi. Anche i fenomeni associati non dovrebbero essere particolarmente incisivi", conclude Ruggieri.