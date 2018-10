METEO: IN ABRUZZO TORNA IL MALTEMPO, DOPO LA TREGUA IN ARRIVO NUOVA PERTURBAZIONE

Pubblicazione: 31 ottobre 2018 alle ore 17:14

L'AQUILA - Dopo la breve tregua concessa dal maltempo, la situazione tornerà a peggiorare sul Medio Adriatico, a causa dell'arrivo di una nuova perturbazione atlantica, associata a una vasta saccatura, che riporterà nuove piogge tra Marche e Abruzzo.

Precipitazioni che interesseranno in particolare, come evidenzia 3BMeteo, la dorsale appenninica a partire da giovedì primo ottobre.

Non si escludono anche locali temporali al confine con Umbria e Lazio. Nel fine settimana una circolazione depressionaria potrebbe ancora insistere sul Mediterraneo centro-occidentale, determinando una copertura nuvolosa a tratti estesa ma clima più asciutto.

Giovedì piogge e temporali anche di forte intensità sulle zone interne appenniniche al confine con il Lazio. Piogge e rovesci in estensione fin sulle coste tra tardo mattino e pomeriggio, in proseguimento notturno specie sul comparto abruzzese. Temperature in lieve calo nei valori massimi e venti moderati.

Venrdì un fronte caldo associato alla perturbazione giunta nella giornata di giovedì, transita sulle regioni centro-settentrionali della Penisola determinando ancora piogge sparse su Marche e Abruzzo, in particolare nella prima parte della giornata, anche a carattere di rovescio sulla dorsale appenninica specie al confine con Umbria e Lazio, non si escludono fenomeni localmente forti. Situazione in generale miglioramento a partire dal pomeriggio da Sud verso Nord, con residue piogge serali sulle alte Marche. Temperature in generale diminuzione. Venti ancora intensi.

Sabato una circolazione depressionaria in quota si andrà a isolare nel corso della giornata sul Mediterraneo centro-meridionale, pilotando un flusso umido dai quadranti meridionali in quota su tutta la Penisola. Sulle regioni del medio-basso versante adriatico sarà una giornata caratterizzata da nuvolosità medio-alta ma con parziali schiarite, in un contesto prevalentemente asciutto ovunque, ma con nuvolosità in aumento tra serata e notte. Temperature in lieve aumento. Venti moderati o forti.

Domenica l'alta pressione cederà rapidamente favorendo l'ingresso di aria più umida responsabile di un peggioramento nella seconda parte del giorno con debole piogge sparse. Nello specifico sui litorali nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; sulle subappenninche cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio ; su massicci centrali e sull'Appennino occidentale nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio. Temperature minime in aumento, con estremi di 15 gradi; massime in calo, con punte di 17 gradi.