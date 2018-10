METEO: IN ABRUZZO FINE SETTIMANA DI SOLE CON TEMPERATURE GRADEVOLI

Pubblicazione: 12 ottobre 2018 alle ore 13:02

L'AQUILA - Fine settimana di sole in Abruzzo, con temperature gradevoli e in generale più alte rispetto alla media stagionale.

Dopo la perturbazione atlantica transitata giovedì sulle regioni centro-settentrionali della Penisola, la situazione meteorologica è andata migliorando grazie ad un rinforzo dell'alta pressione sul Mediterraneo.

Il weekend, come riportato da 3BMeteo, risulterà infatti complessivamente soleggiato anche sulle regioni del medio versante adriatico, salvo un aumento della nuvolosità dal pomeriggio-sera di domenica a partire dall'Abruzzo, a causa della traslazione verso Nord di un minimo depressionario in quota posizionato sulle regioni meridionali; foschie dense e locali banchi di nebbia potranno interessare i fondovalle appenninici e localmente le zone costiere marchigiane nelle ore più fredde del giorno.

Temperature in lieve diminuzione nei valori minimi e in lieve aumento in quelli massimi, comunque sempre superiori alle medie del periodo. Una condizione di stabilità che dovrebbe estendersi anche all'inizio della prossima settimana.